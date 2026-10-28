台灣東部海域午後有感微震 規模4.5

2026年10月28日14時19分23秒，台灣東部海域發生一場規模4.5芮氏地震，震源深度約33.5公里，震央位於花蓮縣政府東方約85.1公里處，屬於淺層地震。此震造成花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳及台東縣長濱等地區有感微震，最大震度為1級。

最大震度1級地區:花蓮縣、宜蘭縣、台東縣

此次地震的最大震度為1級，屬微震範圍，通常只有安靜狀態下的人員能感受到輕微搖晃，並無明顯震動與損害發生。根據中央氣象署的資料，此震未達到需特別防範與災後應變的程度。

由於震度均小於3級，民眾無需進行特別應變措施，但仍應保持警覺。提醒民眾日常可多注意居家防震準備，例如固定家具、保持逃生通道暢通等，以增強防災韌性。

地震發生時，室內民眾應保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」三步驟，避免靠近窗戶等危險區域。室外者則應遠離建築物及潛在掉落物，確保自身安全。地震後，應檢查家中瓦斯管線及水電設備，防止次生災害發生。倘若發現異狀，應立即通報並疏散至安全處所。

本次地震提醒大家，地震頻繁的台灣仍需持續關注地震動態與安全防範，共同提升防災意識及應變能力。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）