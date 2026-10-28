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脆友狂推隱藏版喝法！CoCo金蘋烏龍加「這一料」　網讚：好喝到爆

文／ 鄭嘉蕙 提供

CoCo這款飲料近期在Threads上掀起私藏點法！ 圖／聯合線上李清宇 提供
CoCo這款飲料近期在Threads上掀起私藏點法！ 圖／聯合線上李清宇 提供

最近在Threads上網友狂推CoCo「金蘋烏龍」搭配茉香茶凍，貼文一出後，不少人看著心動，紛紛前往嘗鮮！

這杯飲料以紅富士蘋果汁搭配21歲輕烏龍，入口先是蘋果的香氣，接著帶出淡淡的烏龍茶香，喝起來清爽不厚重，果香與茶香搭配得恰到好處。而飲料另一個亮點，就是另外加點的茉香茶凍。茉莉花香的茶凍，滑嫩的口感和珍珠的嚼勁不同，卻讓飲料多了豐富的層次，真的是這個季節最有幸福感的搭配選擇，難怪喝過的人都說：「脆友真的沒有騙人！」

小編實際開箱這款人氣飲料後，證實脆友沒騙人，茉香茶凍一定要加！ 圖／聯合線上李清宇 提供
小編實際開箱這款人氣飲料後，證實脆友沒騙人，茉香茶凍一定要加！ 圖／聯合線上李清宇 提供

連鎖飲料店CoCo陪伴無數台灣人從校園走入職場，無論是開會提神、飯後解膩到下午解壓，只要到門市買上一杯飲料馬上可以獲得大大滿足。這次CoCo於10月推出的新品金蘋烏龍，搭配茉香茶凍的喝法，在Threads上被熱烈討論，脆友們也跟大家分享飲料的私藏點法：微糖(三分糖)搭配少冰，讓淡淡的甜幫茶香提味，這樣的組合口感最順口。

究竟這杯飲料有多受脆友喜歡，看網路留言就知道：「金蘋烏龍+茉香茶凍，Trust me好喝到爆！」這個搭配也引發網友熱烈討論，不少網友直接回應「好想喝」、「我知道明天要喝什麼了」、「金蘋烏龍+茉香茶凍真的超級好喝」、「第一次知道這樣的新品」、「我一定要來試試」，讓人看了也躍躍欲試，也難怪這杯飲料能迅速成為近期最具話題與討論熱度的超人氣飲料！

下次到CoCo買飲料時，不妨跟著脆友點一杯「金蘋烏龍＋茉香茶凍」，看看是不是也合你的口味！

喜歡嚐鮮及有飲料選擇障礙的人一定要買來試試！圖／聯合線上李清宇 提供
喜歡嚐鮮及有飲料選擇障礙的人一定要買來試試！圖／聯合線上李清宇 提供

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