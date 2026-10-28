HPV是女性專利？男性一生感染機率逾9成高於女性 醫籲接種疫苗防癌

HPV（人類乳突病毒）不只與子宮頸癌有關，男性也可能因持續感染面臨菜花、口咽癌、肛門癌與陰莖癌。HPV感染初期沒有明顯症狀，加上男性缺乏常規HPV篩檢，預防更顯重要。執業泌尿科醫師張奕凱提醒，許多人將HPV疫苗誤認為「女性專屬疫苗」，不過HPV疫苗能防癌，男性也該施打，避免錯過降低感染與相關疾病風險的機會。

「我的生活很單純，應該不用打HPV疫苗吧？」這是男性常見的認知迷思，HPV主要經由皮膚與黏膜的親密接觸傳播，即使伴侶固定、重視衛生或使用保護措施，也無法完全排除感染可能；感染風險不能單靠伴侶人數或自認生活單純來判斷。

美國疾管署數據顯示，男性一生感染HPV的平均機率高達91.3%，甚至高於女性的84.6%，說明HPV是多數人一生中都可能接觸到的普遍感染，而非特定生活型態才需要注意。

張奕凱引用大型研究指出，僅約7.7%的男性在自然感染後產生可偵測抗體，因此即使曾經感染，仍可能再次感染；若高致癌型HPV持續存在，日後可能進一步形成癌前病變或癌症。

高致癌型HPV可感染口腔與咽喉，美國CDC資料指出，HPV被認為與當地約60%至70%的口咽癌有關，男性口腔HPV感染也較女性常見。口咽癌早期未必明顯，若出現持續喉嚨痛、吞嚥疼痛、耳痛、聲音沙啞或頸部腫塊，應盡早就醫。另陰莖癌部分，若生殖器出現持續紅斑、潰瘍、異常分泌物、硬塊或不易癒合的病灶，應由醫師鑑別，而非因尷尬或症狀輕微自行觀察。

張奕凱以自身臨床經驗分享，陰莖癌治療有時涉及器官保留手術、部分或全陰莖切除，不只可能影響排尿、外觀與性功能，也可能牽動身體意象、自尊、親密關係、焦慮及復發恐懼。研究顯示，患者術後生活品質會受到手術範圍與疾病期別影響；若能在病灶較局限時診斷，較有機會採取器官保留治療。

而低風險的HPV則可能造成尖形濕疣（俗稱菜花），張奕凱表示，初期病灶較小時，治療通常較單純；若病灶擴散或反覆復發，可能需要多次藥物、電燒或雷射處置，累積費用也可能相差上萬元。治療後仍應依醫囑回診追蹤；HPV疫苗不能清除既有感染或治療已形成的菜花，但可預防尚未感染的疫苗型別與新的相關病灶。

張奕凱指出，台灣自2025年9月起將公費HPV疫苗由國中女生擴大至國中男生，則可作為政策方向的輔助訊號，男性接種已被政府納入癌症防治布局，顯示HPV預防不只是女性議題。

張奕凱說，目前口咽癌並沒有像子宮頸抹片般的常規癌前篩檢工具，且感染到癌症形成往往歷經多年，因此從源頭預防感染具有重要價值。疫苗不能清除既有HPV感染，也不能治療已形成的菜花或癌症；出現症狀仍須就醫，接種也應搭配安全性行為與日常健康管理。

張奕凱表示，HPV防治不是女性專屬課題，符合公費資格的國中生應把握校園接種；尚未完整接種的成年男性，可主動諮詢泌尿科、耳鼻喉科、家醫科或疫苗門診。接種愈早，通常越能在暴露前建立防護；若已有持續性口咽或生殖器症狀，則應先就醫診斷。預防、辨識警訊與及早處理，都是降低HPV相關疾病負擔的重要環節。