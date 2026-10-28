每42分有1人死於腦血管疾病…中風8大危險因子有3項就高危 5招可保命

10月29日是「世界中風日」，台灣平均每42分鐘就有1人死於腦血管疾病，衛福部國健署提醒，腦中風不僅會奪命，更是造成失能的重要原因。高血壓、糖尿病、膽固醇過高等8大危險因子，只要符合其中3項，就屬於中風高危險群。民眾若突然出現嘴角歪斜、單側手腳無力或說話不清等症狀，應立即撥打119，把握黃金搶救時間。

根據世界中風組織統計，全球每年約有1200萬人發生腦中風，平均每2秒就有1人發病。國健署指出，腦血管疾病長期位居國人十大死因第4名，除了死亡風險，中風患者也可能因肢體癱瘓、語言障礙等後遺症，面臨長期復健及照護需求，對家庭造成沉重負擔。

國健署長沈靜芬表示，今年世界中風日以「分秒必爭」為倡議主題，強調及早辨識中風徵兆的重要性。不過，預防中風不能只靠發病後搶救，平時管理危險因子，才是降低發病風險的關鍵。

國健署列出8大中風危險因子，包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動不足、體重過重、吸菸及中風家族史。其中，高血壓、高血糖及高血脂因早期沒有明顯症狀，容易讓民眾忽略。根據國民營養健康調查，20歲以上國人高血壓、高血糖及高血脂自知率分別只有68%、69%及39%，顯示不少人健康數值已異常，卻渾然不知。

為降低中風風險，國健署提出5大預防關鍵。包括定期接受健康檢查，掌握血壓、血糖及血脂數據；其次，遵循居家量血壓「722原則」，連續量7天、每天早晚各量1次、每次量2遍取平均值，及早發現血壓異常。

另外，持續監測三高數值，依醫囑控制血壓、血糖及膽固醇，切勿自行停藥。國健署呼籲，可利用「科學算病館」，輸入健檢數據，評估未來10年罹患中風等慢性疾病的風險。最後，養成低油、低糖、低鹽、高纖的飲食習慣，每周至少累積150分鐘中等強度有氧運動，並戒菸、避免飲酒。

沈靜芬提醒，中風並非中老年人的專利，民眾應牢記「微笑、舉手、說你好」辨識口訣。若微笑時嘴角歪斜、雙手平舉時單側無力下垂，或說話突然含糊不清，只要出現任一症狀，就應高度懷疑中風，立即撥打119，並記錄症狀發生時間。

國健署強調，切勿相信針刺指尖、耳垂放血等偏方，也不可自行服用阿斯匹靈或舌下片，以免延誤治療。等待救護人員期間，不應餵食水、食物或藥物，應注意保持呼吸道暢通。中風搶救分秒必爭，愈早就醫，愈有機會降低死亡及失能風險。