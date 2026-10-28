「姚德和青草號」青草茶檢出腸桿菌科不符規定 北市衛生局罰3萬元

台北市衛生局8月抽驗流動攤販、行動餐車、傳統市場供應的49件即食食品，依性質檢驗食品中微生物衛生標準及邦克列酸。衛生局今天公布，「姚德和青草號」的青草茶複抽檢出腸桿菌科170 CFU/mL，不符標準10 CFU/mL規定，依違反食安法開罰業者3萬元。

衛生局提醒，食品業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生及定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。

衛生局說，消費者購買即食食品，應選擇商譽良好、販售場所整潔衛生的店家，購買食品時注意色澤及氣味是否正常，購買後應立即食用完畢，避免常溫下細菌過度滋生，影響民眾身體健康。