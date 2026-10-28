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《星夜》梵谷名畫大解密 描繪七月天文星象

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
韓國天文史研究指出，《星空》不僅展現出藝術家的情感流動，更精準捕捉1889年法國聖雷米夜空的天文星象。（Photo by Kevin Snow on Unsplash under C.C License）
韓國天文史研究指出，《星空》不僅展現出藝術家的情感流動，更精準捕捉1889年法國聖雷米夜空的天文星象。（Photo by Kevin Snow on Unsplash under C.C License）

梵谷的傳世名作《星夜》隱藏了什麼天文祕密？韓國天文史研究指出，《星夜》不僅展現出藝術家的情感流動，更精準捕捉1889年法國聖雷米夜空的天文星象。透過天文學與歷史日誌進行比對，研究人員揭開梵谷如何透過細緻觀察，將大自然轉化為永恆藝術的科學奧祕。

天文密碼真實星象

CNN》報導，天文學家與藝術史學家重新檢視梵谷於1889年創作《星夜》時的視角與歷史氣象數據，證實畫作右上角耀眼的彎月與閃爍星體，與當時法國普羅旺斯地區聖雷米的真實夜空高度吻合。

研究指出，梵谷當時身處聖保羅德莫索爾精神療養院，他在給弟弟特奧的信中曾提及夜間觀察星空的熱情，而畫中所呈現的明亮新月與金星位置，皆透過嚴謹的天文計算獲得證實。

如此一來，這幅作品不再僅僅是梵谷內心孤獨與激動情緒的抽象宣洩，更展現了他對自然科學與天體運行的深刻理解。儘管梵谷當時深受精神疾病所苦，但他在藝術創作中展現出的理性觀察與精確描繪，讓當代科學家讚嘆不已。

重現梵谷創作視角

大眾科學》報導，研究團隊透過現代天文模擬軟體，回溯了1889年7月22日晚間當地的確切星圖，發現畫中耀眼的星體正是當時黎明前夕閃耀的金星。專家分析，梵谷打破了傳統風景畫的寫實框架，將肉眼所見的天文奇觀與個人主觀的筆觸完美結合，創造出兼具科學準確性與強烈情感張力的經典之作。

即使科學分析無法完全解開梵谷筆下每一道漩渦背後的心理狀態，但這些天文學上的佐證無疑為《星夜》增添了更多歷史與科學價值。因此，後世得以從理性與感性的雙重維度，重新欣賞這幅融合自然科學與頂尖藝術的無價瑰寶。

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