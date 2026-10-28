原民會推巧虎陪你學族語 「可愛巧虎島」族語版本正式上線

原民會上午在華山1914文化創意產業園區Magic Box舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）、財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長俄鄧‧殷艾（Eteng‧Ingay）以及日商倍樂生股份有限公司台北分公司總經理小沼和幸共同出席，一同歡慶「可愛巧虎島」族語版本的正式上線。

首映會邀請新莊丹鳳國小附設幼兒園及桃園市復興區立幼兒園等沉浸式族語幼兒園學童，也邀請台北市及新北市學校族語教學第一線的師資們共同觀賞，部落新朋友「巧虎」與「琪琪」也親臨現場，帶領小朋友們一起唱唱跳跳，共度看影片說族語的快樂時光。

原民會主委曾智勇表示，特別感謝日商倍樂生股份有限公司公益授權「可愛巧虎島」16族10集動畫翻譯及配音，今透過原語會培訓配音專才及錄製作業，目前已完成阿美族、排灣族、泰雅族及布農族4族動畫10集，將公開於族語E樂園網站，未來也將持續完成其餘族別配音錄製，提供寓教於樂的學習資源。

原民會指出，學齡前為語言學習的黃金期，是族語向下扎根的關鍵階段，將積極充實適齡、多元的族語學習教材，提供沉浸式使用，讓幼童在日常生活中自然接觸及使用族語，為族語學習與世代傳承奠定基礎。

原民會上午在華山1914文化創意產業園區Magic Box舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

原民會上午在華山1914文化創意產業園區Magic Box舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）、財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長俄鄧‧殷艾（Eteng‧Ingay）以及日商倍樂生股份有限公司台北分公司總經理小沼和幸共同出席，一同歡慶「可愛巧虎島」族語版本的正式上線。記者曾學仁／攝影

原民會上午在華山1914文化創意產業園區Magic Box舉辦「族語童萌・巧虎同行」-巧虎族語動畫首映會，財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長俄鄧‧殷艾（Eteng‧Ingay）出席致詞。記者曾學仁／攝影