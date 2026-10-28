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彭啟明：ETS如何結合碳費 下周審議會討論

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
環境部今天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會，環境部部長彭啟明接受媒體聯訪。聯合報系資料照
環境部今天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會，環境部部長彭啟明接受媒體聯訪。聯合報系資料照

碳費費率審議會第二屆委員名單9月初完成更新，預計於11月2日召開第二屆第一次審議會。環境部部長彭啟明今天表示，是否明年就要調升碳費，可讓委員評估；至於是否導入ETS（總量管制與排放交易制度），也應是下周的討論重點。

第一屆碳費審議於去年完成碳費費率架構，曾建議以2年為一期，分階段調升費率，代表2025年起徵後，應在2027、2029年分別調升費率。

環境部今天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會。環境部部長彭啟明說，當時訂定碳費制度時，就是希望未來能夠逐步調漲，不過現在才第一年徵收碳費，「是不是這個時機就要來漲，我覺得可以讓委員會評估討論。」

彭啟明說，碳費制度對於高科技業而言，甚至覺得太便宜；但對傳統業者而言，碳費仍是一股壓力。但大家都很清楚，隨著全球的碳定價走高，無論是優惠費率或高碳洩漏係數都會慢慢地調升，但也應該依照過去制定的制度往前走。

彭啟明也說，未來希望納入ETS制度才符合市場機制，相信下周審議會，應會討論到包含碳費未來怎麼走的可能方向，甚至ETS如何與碳費結合、兩套制度並行要如何進行，應是下禮拜初步討論的重點。

但彭啟明說，由於涉及制度融合，速度可能無法這麼快，但預計11至12月間，將先推出測試總量ETS的平台，讓有興趣的業者，特別20家排碳大戶先行測試。下周可能先是交換意見，也期待委員對未來發展有多一些的建議、討論，讓行政機關參考。

碳費 彭啟明 環境部

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