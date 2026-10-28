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萬聖節討糖吃 醫師揭高糖陷阱：小心孩子情緒也搗蛋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為2024年金城鎮公所舉辦萬聖節活動，小朋友開心扮裝上街討糖，收穫滿滿。聯合報系資料照
圖為2024年金城鎮公所舉辦萬聖節活動，小朋友開心扮裝上街討糖，收穫滿滿。聯合報系資料照

本周六（31日）是萬聖節，不少民眾會應景參加裝扮討糖活動，醫師提醒，過度攝取精緻糖與人工添加物，恐致血糖劇烈波動影響身體健康，對大腦神經發育尚未完全的孩子影響更明顯，加劇過動或衝動的情緒表現，讓孩子情緒也「搗蛋」。

衛福部草屯療養院青少年精神科醫師王皓瑋說，過度攝取精緻糖與人工添加物，會影響身體健康，因為大量食用含有高精緻糖的糖果後，血糖會快速上升，刺激胰島素大量分泌，隨之而來的「血糖驟降」容易讓人感到疲倦、焦躁與易怒。

尤其，部分彩色糖果含有人工色素與防腐劑，對於大腦神經發育尚未完全成熟的兒童而言，過量攝取除了可能致使孩子的血糖劇烈波動，甚至加劇過動或衝動的情緒表現，促使其情緒行為變化更大，讓孩子的情緒真的跟著「搗蛋」。

王皓瑋也提到，拿到糖不給吃，孩子也可能發脾氣，但有3招可達成健康吃糖，第1招「定時定量」共同約定每日數量，1天不超過2顆、飯後食用，避免空腹；第2招「替代方案」改以乾燥水果乾、堅果包或貼紙、文具等代替傳統高糖糖果；第3招「引導分享」鼓勵孩子從糖果中，選出最喜歡的，其餘分享給同伴或家人。

王皓瑋強調，節慶活動的核心價值在於陪伴與歡樂，而非糖果數量。家長若能藉由萬聖節建立良好的飲食習慣與情緒管理，不僅能讓孩子開心過節，更能讓健康成為孩子最棒的節慶禮物，平時也應盡量避免把糖果作為行為獎勵孩子的工具。

衛福部草屯療養院院長丁碩彥也表示，萬聖節活動本質在於親子趣味互動，家長仍應以穩定的飲食與作息，來確保孩子的情緒管理，再發揮創意用健康趣味方式陪伴孩子過節，以歡笑聲取代高糖負擔，守護身心健康。

萬聖節 情緒 醫師

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