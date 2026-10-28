松機遷建…藍委籲放眼未來現在是最好時機 綠委認為桃機運量已滿載

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建，打造AI園區，引起討論。民進黨立委李昆澤強調，桃機運量已滿載，交通運輸能量是否負荷需討論，但國民黨立委洪孟楷則認為，應放眼未來，台灣目前就缺有魄力拍板定案的人，盼此議題以專案討論。

交通部今赴立法院交通委員會就松機遷移一事報告，會中立委李昆澤質詢指出，松機遷移議題不只是選舉問題，也是首都定位的議題，還涉及到運輸布局、產業及都市發展、醫療後送、國安等問題，過去不少候選人也曾提出，從規畫為森林公園轉型到現在的AI產業園區。

但李昆澤表示，松山機場2025年旅運量達562萬人次，若遷建至桃園機場，台北往桃園移動人數平均每日將增加1萬5400人次。交通部民航局預估，2040年松機旅運將達每日2萬2000至2萬9000人次，等於未來每天將增加2萬人移動到桃機，相關交通運輸量能是否負荷需要討論。

李昆澤說，觀察近3年高峰期間旅運人次統計，從現行往返桃園機場交通來看，台鐵使用率最低，接駁不方便；機場捷運每日平均運量為4萬6000人次，尖峰時段增加1萬5400至2萬9000人，增幅32至61％。

高鐵從2024年10萬至2026年12萬7000人，尖峰時段增加1萬5400至2萬9000人，增幅15至30％；國道桃機匝道平日運量15萬輛次，連假期間至少增加5000至1萬輛次，松山機場遷移的話，質疑交通乘載能力是否足夠？

李昆澤說，去年桃機旅運量4779萬人次，今年推估超過5000萬人次，目前第一、第二航廈設計旅運容量為3700萬人次，未來三航廈啟用後，總計可容納8200萬人次，但桃機推估2045年旅運量將達8380萬人次，已經滿載，下階段還要評估衛星廊道改善動線，以及第一航廈老舊改建議題，此外，第三跑道完成後，後續也無新跑道建設空間。

李昆澤進一步指出，桃機接駁、登機、地勤作業都是以國際線設計，若要加入松機客源，必須增加國內線、中小型航機運作，旅客跟貨物也要跟國際線區隔，還要運用遠端機坪及接駁車登機。另外，若以醫療需求來看，去年離島來台就醫有3萬8000多人，松機距離10至15分鐘車程的重大急救責任醫院有9家，但桃機附近的醫院僅2家且開車要30分鐘以上的車程。

交通部長陳世凱表示，從數據上來看確實桃機量能超載，三航啟用後，就要面臨一航改建問題，屆時量能勢必下降；第三跑道預估2033年啟用，馬上就要面臨第一、二跑道重新整建的問題，運量不會一下子就突然出現，另也需考量功能性問題，桃機的設計從未思考過國內樞紐或醫療後送問題，若要講入運轉，其效能就會降低，整體設計也需大福改變，這都需要時間。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，不管是跑道或航廈容量，都是以國際線客貨運發展做規畫，過去沒有評估松機遷移的課題，桃機自己發展就有很大的努力空間。

國民黨立委洪孟楷則說，松山機場遷建議題不該用現況框住未來10、20年的台灣想像，若40年前沒有想到現今半導體發展，如今也不會有新竹科學園區這麼好的成果；他強調，應放眼未來，現在就是松機遷建最好的時機，桃園機場第三航廈明年完工啟用，第三跑道預計2030年完工，另還有第一航廈的改建，各單位都應該做專案討論，不要因為是敵對候選人提出就反對。

洪孟凱說，台灣現在最重要的就是要有人承擔，像40年前的行政院長、像40年前拍板定案科學園區的蔣經國總統有魄力的人。

陳世凱表示，所有公共政策確實都值得討論，過去民進黨候選人也有提出松機遷建，而當時評估可能遇到問題都跟現在一樣。

國民黨立委萬美玲則說，蔣萬安市場提出松機遷建證件後，交通部指北市府從未溝通、討論，但實際上，2023年8月北市府就有回函；陳世凱則回應，北市府確實至迄今都沒與交通部討論，當初是交通部主動先發給各單位，之後大家再陸續回函，北市府的回函也是。今天第3次呼籲，北市府或蔣萬安市長盡快正式與交通部討論。