快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

松機遷建…藍委籲放眼未來現在是最好時機 綠委認為桃機運量已滿載

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建，打造AI園區，引起討論。民進黨立委李昆澤強調，桃機運量已滿載，交通運輸能量是否負荷需討論，但國民黨立委洪孟楷則認為，應放眼未來，台灣目前就缺有魄力拍板定案的人，盼此議題以專案討論。

交通部今赴立法院交通委員會就松機遷移一事報告，會中立委李昆澤質詢指出，松機遷移議題不只是選舉問題，也是首都定位的議題，還涉及到運輸布局、產業及都市發展、醫療後送、國安等問題，過去不少候選人也曾提出，從規畫為森林公園轉型到現在的AI產業園區。

但李昆澤表示，松山機場2025年旅運量達562萬人次，若遷建至桃園機場，台北往桃園移動人數平均每日將增加1萬5400人次。交通部民航局預估，2040年松機旅運將達每日2萬2000至2萬9000人次，等於未來每天將增加2萬人移動到桃機，相關交通運輸量能是否負荷需要討論。

李昆澤說，觀察近3年高峰期間旅運人次統計，從現行往返桃園機場交通來看，台鐵使用率最低，接駁不方便；機場捷運每日平均運量為4萬6000人次，尖峰時段增加1萬5400至2萬9000人，增幅32至61％。

高鐵從2024年10萬至2026年12萬7000人，尖峰時段增加1萬5400至2萬9000人，增幅15至30％；國道桃機匝道平日運量15萬輛次，連假期間至少增加5000至1萬輛次，松山機場遷移的話，質疑交通乘載能力是否足夠？

李昆澤說，去年桃機旅運量4779萬人次，今年推估超過5000萬人次，目前第一、第二航廈設計旅運容量為3700萬人次，未來三航廈啟用後，總計可容納8200萬人次，但桃機推估2045年旅運量將達8380萬人次，已經滿載，下階段還要評估衛星廊道改善動線，以及第一航廈老舊改建議題，此外，第三跑道完成後，後續也無新跑道建設空間。

李昆澤進一步指出，桃機接駁、登機、地勤作業都是以國際線設計，若要加入松機客源，必須增加國內線、中小型航機運作，旅客跟貨物也要跟國際線區隔，還要運用遠端機坪及接駁車登機。另外，若以醫療需求來看，去年離島來台就醫有3萬8000多人，松機距離10至15分鐘車程的重大急救責任醫院有9家，但桃機附近的醫院僅2家且開車要30分鐘以上的車程。

交通部長陳世凱表示，從數據上來看確實桃機量能超載，三航啟用後，就要面臨一航改建問題，屆時量能勢必下降；第三跑道預估2033年啟用，馬上就要面臨第一、二跑道重新整建的問題，運量不會一下子就突然出現，另也需考量功能性問題，桃機的設計從未思考過國內樞紐或醫療後送問題，若要講入運轉，其效能就會降低，整體設計也需大福改變，這都需要時間。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，不管是跑道或航廈容量，都是以國際線客貨運發展做規畫，過去沒有評估松機遷移的課題，桃機自己發展就有很大的努力空間。

國民黨立委洪孟楷則說，松山機場遷建議題不該用現況框住未來10、20年的台灣想像，若40年前沒有想到現今半導體發展，如今也不會有新竹科學園區這麼好的成果；他強調，應放眼未來，現在就是松機遷建最好的時機，桃園機場第三航廈明年完工啟用，第三跑道預計2030年完工，另還有第一航廈的改建，各單位都應該做專案討論，不要因為是敵對候選人提出就反對。

洪孟凱說，台灣現在最重要的就是要有人承擔，像40年前的行政院長、像40年前拍板定案科學園區的蔣經國總統有魄力的人。

陳世凱表示，所有公共政策確實都值得討論，過去民進黨候選人也有提出松機遷建，而當時評估可能遇到問題都跟現在一樣。

國民黨立委萬美玲則說，蔣萬安市場提出松機遷建證件後，交通部指北市府從未溝通、討論，但實際上，2023年8月北市府就有回函；陳世凱則回應，北市府確實至迄今都沒與交通部討論，當初是交通部主動先發給各單位，之後大家再陸續回函，北市府的回函也是。今天第3次呼籲，北市府或蔣萬安市長盡快正式與交通部討論。

松機 桃機 綠委 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 李昆澤 洪孟楷 陳世凱 萬美玲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王淺秋爆沈伯洋影片點閱「倒退嚕」 葛如鈞：恐帳號灌水遭YT剔除

桃園市立醫院再添大園、蘆竹2分院 張善政今曝選址結果

總統：編足預算改善醫療環境 達成健康台灣

桃園捷運橘線可行性研究拚年底送中央 張善政：未來龍科、平鎮段先做

相關新聞

今年第10個強颱 煙花颱風眼非常清晰 未來36小時將維持顛峰狀態

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風眼非常清晰，厚實眼牆緊密環繞，核心扎實，未來36小時將維持在顛峰狀態。

煙花成為今年第10個強颱 專家：10月有望達成每天都有颱風活動的情況

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，成為今年第10個強烈颱風，也是近期西北太平洋土生土長繼舒力基、彩雲、小熊、薔琵等颱風之後連續第5個強颱。

醫界稱護理師平均加薪3至5萬引基層炸鍋 立委追問石崇良哪家醫院

為避免護理人力持續流失，衛福部、各醫院積極為護理師加薪。醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前於節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，且在AI幫忙下，6分鐘就能交班，引發基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳今於立院質詢時，要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪3萬至5萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證、了解一下。

滿嘴泡泡拉牙線更防蛀？ 牙醫示警3風險：小心越清越傷

每天認真刷牙、使用牙線，真的就能把牙齒清乾淨嗎？聖偉牙醫診所院長分享潔牙盲點，指出許多人習慣先用牙線清除食物殘渣，再用牙膏刷牙，卻忽略最容易蛀牙的牙縫，建議趁著刷牙後滿嘴泡泡時使用牙線，讓含氟牙膏深入牙縫。不過，牙醫師程彥禎提出不同看法，提醒這種方式可能傷害牙齦，建議採取「先牙線、後刷牙、少漱口」的潔牙順序。

紙吸管根本不環保？南韓研究揭驚人真相 致癌毒性指標比塑膠更高

紙吸管真的比較環保嗎？為了減少塑膠污染，近年許多餐飲業者紛紛改用紙吸管，但容易泡爛、變軟的缺點，讓不少消費者相當困擾。沒想到，南韓最新研究發現，紙吸管對環境造成的負擔，可能比傳統塑膠吸管更加嚴重，部分環境影響指標甚至高出6倍，顛覆外界對環保吸管的既有印象。

彭啟明：ETS如何結合碳費 下周審議會討論

碳費費率審議會第二屆委員名單9月初完成更新，預計於11月2日召開第二屆第一次審議會。環境部部長彭啟明今天表示，是否明年就要調升碳費，可讓委員評估；至於是否導入ETS（總量管制與排放交易制度），也應是下周的討論重點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。