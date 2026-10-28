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射不射非靠意志力！親密行為「延長戰線」 泌尿醫：先找肌群

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師陳忠佐分享，射精控制並不是只靠意志力，骨盆底肌也很重要。 圖／AI生成
泌尿科醫師陳忠佐分享，射精控制並不是只靠意志力，骨盆底肌也很重要。 圖／AI生成

男女進行親密行為時，只顧「爽」反而更容易太快。泌尿科醫師陳忠佐在臉書指出，很多人為了要親密久一點，第一個念頭是「忍住！先不要射」，但其實射精並不是只靠意志力控制，骨盆底肌也很重要。

陳忠佐醫師分享練習控制射精3件事：

1. 骨盆底肌跟「那裡」真的有關

除了參與排尿控制，也與男性勃起、射精過程中的肌肉活動有關。

2. 想控制，不是憋到最後一秒

射精同時受到神經、刺激程度、心理狀態等多種因素影響，骨盆底肌訓練則可作為練習肌肉控制與協調的方式之一。

3. 不是夾越大力、夾越久越好！

陳忠佐醫師提醒，重點是學會「收縮＋放鬆」，可以先想像忍住放屁時的感覺找到肌群，再於非排尿時練習收縮、放鬆，慢慢建立控制感。

最後，陳忠佐表示，骨盆底肌只是射精控制的其中一環，並不是練了就一定能解決早洩，所以如果反覆出現早洩狀況，甚至可能影響到了性生活或伴侶關係，與其每次都靠「硬忍」，不如找泌尿科醫師評估原因。

另外早洩多半有多重因素，包括心理(焦慮、缺乏經驗等等)、神經性(龜頭過度敏感、5-HT受體異常)、基因、內分泌(甲狀腺亢進)等。此外，高達50%的早洩患者也合併勃起功能障礙，這兩種性功能障礙會互相影響讓問題變得更嚴重，需同時一起治療。男性在40歲以後發生勃起功能障礙的盛行率大約為25%，且隨年齡增長而增加。若具備一些危險因子(如糖尿病、高血壓、抽菸、肥胖、睪固酮低下等)發生的機率會更高，有需要治療的患者，尋求專業泌尿科醫師可以以適當藥物改善。

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