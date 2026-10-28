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宋芸樺大膽挑戰親密戲！《告別的年代》從少女演到熟齡被封「金馬最大遺珠」

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《告別的年代》正式海報由知名視覺設計師陳世川操刀。圖／興揚電影提供
《告別的年代》正式海報由知名視覺設計師陳世川操刀。圖／興揚電影提供

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宋芸樺與邱士縉在《告別的年代》大膽挑戰親密戲。圖／興揚電影提供

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，即將於11月13日全台上映！由備受國際矚目的導演楊毅恆編導，宋芸樺、邱士縉、劉子銓主演。強勢入圍第63屆金馬獎最佳導演、最佳改編劇本等四項大獎，並獲選為今年金馬影展開幕片，將於11月6日在金馬影展盛大舉行亞洲首映，隨後也將在11月12日於馬來西亞、11月19日於香港三地接連盛大上映。

前日官方發布正式海報與正式預告，再次引起許多影迷期待。該片正式海報特別邀請到知名視覺設計師陳世川操刀，海報以略帶底片質感的色調呈現，宋芸樺身著一襲古典旗袍，於繁華熱鬧的婚禮場景中悄然回眸，眉宇之間訴說著說不盡的情緒，既深情又惆悵，完美渲染出濃厚的復古時代氛圍。

在《告別的年代》正式預告中，精緻優雅的復古鏡頭與考究的美術場景令人印象深刻。宋芸樺與邱士縉兩人在劇中從相遇、相識再到不告而別；當兩人再次重逢時，眼前的人卻已不再是當年熟悉的模樣，讓這段跨越時代的愛情充滿懸疑感，引發觀眾強烈好奇。預告中，宋芸樺精準演繹從少女時期的情竇初開，到熟齡女子面對愛情離去時的情感壓抑與憂愁，更與邱士縉大膽挑戰親密床戲；表演時間跨度極大且層次分明，精湛演技被譽為今年金馬獎最佳女主角的最大遺珠。

談到片中飾演的靈魂人物「杜麗安」，宋芸樺感性表示：「我一直覺得杜麗安是那個年代很特別的女人，在傳統與壓抑之中，始終保有一份想為自己做選擇的勇氣。」她坦言，這次角色心境轉換上最大的挑戰不是演出不同年紀的模樣，而是理解每個階段的杜麗安為什麼會做出那些選擇。

首度挑戰主演跨地域大銀幕作品的香港男星邱士縉，在片中與宋芸樺有許多精彩對戲，細膩展現角色的深情與無奈，更一人分飾雙胞胎兄弟，兩角截然不同表演令人驚豔。而劉子銓身為串聯起整部故事的關鍵角色，同樣展現極具穿透力的沉穩演技，為劇情增添不少厚度與張力。

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年11月13日全台上映。

宋芸樺 金馬獎 金馬影展

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