快訊

手機128GB還有人買？他好奇「受眾到底是誰」 兩派網友掀論戰

吃藥開車恐「藥駕」！食藥署點名9類藥品 安眠藥、感冒藥都上榜

獨／國票金開會通過薪酬改革方案形同未降 董總每月薪酬比兆豐多逾10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣兒童圖畫書教父」鄭明進過世 享嵩壽95歲

中央社／ 台北28日電

台灣兒童圖畫書教父，金鼎獎特別貢獻獎得主繪本作家鄭明進26日睡夢中過世，享嵩壽95歲。家屬低調表示，鄭明進有生前遺囑，身後事已經安頓好，未來將安葬於金寶山家族墓園。

鄭明進1932年出生於台北市，台北師範藝術科畢業。曾任國小美術教師25年，身兼編寫、翻譯、編輯、引薦推廣的多重角色，對兒童圖畫書的推廣有啟蒙的地位。至今已出版近50本插圖、圖畫書，多部作品被譽為台灣童書經典。

鄭明進畢生推動台灣繪本發展，引進各國優秀繪本，並擔任選書、翻譯與顧問；他也參與「小學生畫刊」等叢書編輯，拓展兒童閱讀視野，編寫「傑出圖畫書插畫家系列」，推廣圖畫書創作與美術教育。鄭明進不僅奠定台灣繪本的基礎，更深遠影響後輩創作者，為童書創作與推廣樹立典範。

鄭明進也會在報章雜誌上介紹國內外著名的圖畫作家，受邀為圖畫書撰寫導讀評論，並活躍於台灣各地的演講教授圖畫書的欣賞，從而促成了許多國際矚目繪畫交流大型活動並擔任競賽評審，被童書界封為「台灣兒童圖畫書教父」。

鄭明進家屬告訴中央社記者，依據鄭明進生前一再囑咐，「他想靜靜的離開，不辦告別式」，不要麻煩別人，希望等到一切處理完之後再對外說明。

過世 作家 金鼎獎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本漫畫巨匠千葉徹彌87歲逝世「小拳王」寫下經典

好讀周報／消除全美「圖書荒漠」！21歲女大生捐逾9萬本童書 獲富比世、萊雅肯定

客家母語遇上北管與搖滾！生祥樂隊 2012 年成立，關懷環境以及台灣小人物

創「一個編輯就是一家出版社」理念 郭重興告別式李遠代頒總統褒揚令

相關新聞

今年第10個強颱 煙花颱風眼非常清晰 未來36小時將維持顛峰狀態

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風眼非常清晰，厚實眼牆緊密環繞，核心扎實，未來36小時將維持在顛峰狀態。

煙花成為今年第10個強颱 專家：10月有望達成每天都有颱風活動的情況

煙花颱風今天上午8時增強為強烈颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，成為今年第10個強烈颱風，也是近期西北太平洋土生土長繼舒力基、彩雲、小熊、薔琵等颱風之後連續第5個強颱。

醫界稱護理師平均加薪3至5萬引基層炸鍋 立委追問石崇良哪家醫院

為避免護理人力持續流失，衛福部、各醫院積極為護理師加薪。醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前於節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，且在AI幫忙下，6分鐘就能交班，引發基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳今於立院質詢時，要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪3萬至5萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證、了解一下。

滿嘴泡泡拉牙線更防蛀？ 牙醫示警3風險：小心越清越傷

每天認真刷牙、使用牙線，真的就能把牙齒清乾淨嗎？聖偉牙醫診所院長分享潔牙盲點，指出許多人習慣先用牙線清除食物殘渣，再用牙膏刷牙，卻忽略最容易蛀牙的牙縫，建議趁著刷牙後滿嘴泡泡時使用牙線，讓含氟牙膏深入牙縫。不過，牙醫師程彥禎提出不同看法，提醒這種方式可能傷害牙齦，建議採取「先牙線、後刷牙、少漱口」的潔牙順序。

紙吸管根本不環保？南韓研究揭驚人真相 致癌毒性指標比塑膠更高

紙吸管真的比較環保嗎？為了減少塑膠污染，近年許多餐飲業者紛紛改用紙吸管，但容易泡爛、變軟的缺點，讓不少消費者相當困擾。沒想到，南韓最新研究發現，紙吸管對環境造成的負擔，可能比傳統塑膠吸管更加嚴重，部分環境影響指標甚至高出6倍，顛覆外界對環保吸管的既有印象。

台灣東部海域午後有感微震 規模4.5

10月28日下午14時19分，台灣東部海域發生芮氏規模4.5地震，深度33.5公里，最大震度為花蓮、宜蘭、台東部分地區1級微震。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。