「台灣兒童圖畫書教父」鄭明進過世 享嵩壽95歲

台灣兒童圖畫書教父，金鼎獎特別貢獻獎得主繪本作家鄭明進26日睡夢中過世，享嵩壽95歲。家屬低調表示，鄭明進有生前遺囑，身後事已經安頓好，未來將安葬於金寶山家族墓園。

鄭明進1932年出生於台北市，台北師範藝術科畢業。曾任國小美術教師25年，身兼編寫、翻譯、編輯、引薦推廣的多重角色，對兒童圖畫書的推廣有啟蒙的地位。至今已出版近50本插圖、圖畫書，多部作品被譽為台灣童書經典。

鄭明進畢生推動台灣繪本發展，引進各國優秀繪本，並擔任選書、翻譯與顧問；他也參與「小學生畫刊」等叢書編輯，拓展兒童閱讀視野，編寫「傑出圖畫書插畫家系列」，推廣圖畫書創作與美術教育。鄭明進不僅奠定台灣繪本的基礎，更深遠影響後輩創作者，為童書創作與推廣樹立典範。

鄭明進也會在報章雜誌上介紹國內外著名的圖畫作家，受邀為圖畫書撰寫導讀評論，並活躍於台灣各地的演講教授圖畫書的欣賞，從而促成了許多國際矚目繪畫交流大型活動並擔任競賽評審，被童書界封為「台灣兒童圖畫書教父」。

鄭明進家屬告訴中央社記者，依據鄭明進生前一再囑咐，「他想靜靜的離開，不辦告別式」，不要麻煩別人，希望等到一切處理完之後再對外說明。