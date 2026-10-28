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台日合作國片《花臉貓：修羅道》人氣男星福士蒼汰遇上嗆辣新秀女星韓寧

聯合新聞網／ 聯合數位文創
福士蒼汰與韓寧在《花臉貓》動作戲流暢又張力十足，武打戲令導演膽戰心驚不敢有差池。圖／烈日影像提供
福士蒼汰與韓寧在《花臉貓》動作戲流暢又張力十足，武打戲令導演膽戰心驚不敢有差池。圖／烈日影像提供

由烈日影像製作、聯合數位文創共同投資的台灣電影《花臉貓：修羅道》，這次跨大步與國際接軌的，端出了日本人氣男星福士蒼汰與年輕又能演擅打的新星韓寧這組吸睛組合，同時更是在國際影展獲得許多好評的《逃出立法院》新銳導演王逸帆的最新作品，除了導演之外，更身兼攝影、編劇、剪輯、動作設計，讓魔幻又風格獨特的《花臉貓：修羅道》再創令人耳目一新的視覺饗宴。

前日《花臉貓：修羅道》推出第一隻預告片，在電影開端女主角韓寧一現身就帥氣展露她俐落的功夫，以行雲流水的矯健身手展開各種不同的打殺場面。而福士蒼汰更是華麗上場完全無法掩飾他的帥勁，韓寧以鐮刀與福士的長刀相互對陣，但是兩人亦敵亦友似乎也在對話中透露端倪。而導演也提到自己在拍攝這些武打動作戲時都要非常小心，因為如果稍有閃失，有任何的受傷或是差池都會對拍攝流程有很大的影響，很可能就會讓劇組無法繼續拍攝下去。

導演王逸帆提到，在《花臉貓：修羅道》裡面的兩位主角都相當投入本片演出，對於韓寧為本片接受長時間的相關訓練，他誇讚很難有演員願意花這麼長的時間投入角色；而他更是評價福士表現優秀。談及邀約過程，導演表示，當時為了邀請福士演出，特地飛往日本與他面談，福士也提出對於角色的理解，讓男主角人設更加立體，對於這次能邀請到福士喬出檔期來台直呼幸運！

導演王逸帆耗時多年、精心打造台灣前所未見女性動作電影，邀請到日本人氣男星福士蒼汰。圖／烈日影像提供
導演王逸帆耗時多年、精心打造台灣前所未見女性動作電影，邀請到日本人氣男星福士蒼汰。圖／烈日影像提供

《花臉貓：修羅道》為導演王逸帆耗時多年，精心打造台灣前所未見女性動作電影，日前才結束釜山影展、同時也被選入金馬影展閉幕電影，福士蒼汰與韓寧動作戲流暢又張力十足，武打戲令導演膽戰心驚不敢有差池，成為亮點之一。將於2027年2月26日全台盛大上映，更多電影詳細資訊，請上官方社群： FacebookInstagramTikTok查詢。

福士蒼汰 女星 電影

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