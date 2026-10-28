吃藥開車恐「藥駕」 食藥署點名9類藥品 安眠藥、感冒藥都上榜

近期傳出民眾因服用合法藥物，遭警方攔查後唾液毒品快篩呈陽性，引發藥駕認定及執法爭議。衛福部食藥署提醒，除了安眠藥、肌肉鬆弛劑，部分感冒藥、止痛藥、降血壓及降血糖藥物，也可能影響駕駛能力，導致嗜睡、頭暈、反應遲鈍，甚至視力模糊，民眾服藥前應留意相關警語，避免因一時疏忽釀成交通事故。

相關事件引發外界關注，究竟服用醫師開立的合法藥物，是否也可能涉及藥駕？食藥署強調，部分藥物雖然具有治療效果，但也可能產生影響駕駛安全的副作用。常見可能影響駕駛安全的藥品，包括安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑，以及部分降血糖、降血壓藥、止痛藥、感冒藥、抗組織胺藥、抗焦慮藥、抗憂鬱藥及抗精神病藥等九大類。

這些藥物可能造成嗜睡、反應時間延長、眩暈、肢體協調失衡或視力模糊等症狀。尤其駕駛過程中，遇到前方車輛突然煞車、行人穿越道路等緊急狀況，即使只是短暫注意力不集中或反應變慢，也可能增加事故風險。

為降低藥駕風險，食藥署與交通部分別製作藥駕宣導單張及「常見用藥安全駕駛指引」，提醒民眾開車前先評估是否出現嗜睡、疲勞、頭暈、視力模糊、反應遲鈍、注意力不集中或低血糖等情形，只要出現相關症狀，就應避免駕駛。

食藥署表示，目前已透過官網、藥物食品安全週報及臉書粉絲專頁等管道持續宣導，並函請藥師、藥劑生等相關公協會，提醒藥事人員在提供用藥指導時，主動告知民眾藥品可能對駕駛能力造成的影響。

食藥署呼籲，民眾就醫領藥或購買成藥時，除了確認服用方式，也應主動詢問醫師、藥師「吃藥後能不能開車」、「服藥後多久才能駕駛」，並詳閱藥袋及仿單警語。合法用藥不代表一定能安全駕駛，掌握藥物副作用，才能保障自己與其他用路人的安全。