建置樹木身份證、計算遮蔭率 環境部推首個都市林智慧治理實例

環境部今天與文化部、國立台北科技大學簽署「科技智慧節能與氣候韌性治理」合作備忘錄，將串連建國啤酒廠、北科大與空總推動國內首個都市林智慧治理案例。計畫以AI建立樹木專屬身分證、算出樹冠遮蔭率，並以數據找出高溫區等綠蔭缺口以此補強，盼成為都市造林模範。

環境部部長彭啟明表示，過去台灣對於樹木不甚友善，在於缺乏對樹的尊重與文化底蘊。若一個地方具備文化底蘊、尊重生命，樹木的續存則自然有解，台灣過去一直缺乏相關的精神，本次廊帶串連建國啤酒廠、北科大到空總，希望成為台灣的示範點。

環境資訊科技司司長楊耿瑜說，計畫起源在於城市的高溫熱點持續擴散，但遮蔭分布不均，過去種樹多是靠經驗、看數量，但缺少長期的數據追蹤，而本次計畫以北科大為核心，啟動建置都市林數位雙生系統執行都市造林，也建立可測量、可驗證、可複製的治理模式。

楊耿瑜說，計畫使用光達與3D實景掃描，建立場域樹冠與遮蔭基礎線；並算出透光率、步行遮蔽率、體感溫度，而不再以「涼不涼」作為依據；再使用AI輔助進行選址種樹，甚至將地下管線、通學路等納入考量；也為每一棵樹都建置數位履歷，通盤搜集、紀錄樹木的健康狀況。

楊耿瑜表示，屆時民眾能根據系統知道通勤、通學時「走哪裡最涼」；系統也將道路地下管線納入考量，政府和工程單位能於施工前了解應該種什麼樹、種多少樹，甚至避免後續樹木移植問題；中央能持續掌握遮蔭數據，將資源優先投入高溫風險高、最需要綠蔭的地區。預計年底完成系統建置、啟動上線作業，明年會依驗證成果評估拓展至更多城市。

文化部部長李遠則說，都市林的計畫有文化部的加入將會更有故事，除了空總加入都市林示範區外，文化部也提出位於台南，結合運動、文化、生態的「台史博－亞太棒球村山海圳國家綠道環湖支線」，以及原始設計就是一棵大樹的「台南國家美術館」兩項計畫，文化部百大文化基地也將加入生態環境，成為千里文化森林，盼實踐文化與環境生態結合的願景。

李遠說，他是一個愛樹愛到願意為樹遷移的人，每一棵樹都乘載著歷史、文化及各個族群的生命歷程與感動，文化部希望對都市林的計畫有更多貢獻、說更多故事，「把樹種回來，把文化找回來」。