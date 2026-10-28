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莊靈「三代」重現、郭英聲跨界陳季敏 「時尚流聲」揭台灣時尚美學

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
莊靈1971年的作品「三代」中，母親、太太與女兒同處於一個畫面，流露出世代之間微妙而深刻的連結，像是一種默契，也是一種不言而喩的傳承。圖／莊靈提供
莊靈1971年的作品「三代」中，母親、太太與女兒同處於一個畫面，流露出世代之間微妙而深刻的連結，像是一種默契，也是一種不言而喩的傳承。圖／莊靈提供

莊靈1971年的作品「三代」中，母親、太太與女兒同處於一個畫面，流露出世代之間微妙而深刻的連結，像是一種默契，也是一種不言而喩的傳承。在攝影家莊靈的鏡頭下，母親、太太與女兒同處於一個畫面，流露出世代之間微妙而深刻的連結，像是一種默契，也是一種不言而喩的傳承。 郭英聲的「私風景」系列，則將人體與顏料並置，使身體成為可被覆寫與重新感知的場域。影像帶有心理厚度的狀態，在紀實與想像之間形成一種曖昧而持續拉扯的張力。

國家攝影文化中心推出《時尚流聲：穿在身上的語言》展覽，由攝影藝術家兼記者的鄧博仁策展，集結32組藝術家的作品，從攝影與時尚交會的角度梳理臺灣時尚影像，從家庭相片、戶外寫真到商業攝影與當代藝術的發展，呈現身體、服裝與影像如何共同形塑不同時代的視覺文化。

展覽分為〈身上的語言〉與〈身上的風景〉兩個主題展區，從流行文化、服裝與身體表現到影像媒介的演變，探索時尚與日常生活的多重連結。〈身上的語言〉率先登場，即日起至明年3月11日在國家攝影文化中心台北館展出，〈身上的風景〉展區將於11月11日開展，進一步探討肖像與時尚、流行文化及AI生成影像如何形塑人們當今的身體形象。

〈身上的語言〉主題展區規劃「當代姿態」、「時尚的譜系」、「身體作為符號」以及「凝視之間」4個子題，透過家庭影像、商業攝影、當代攝影中的身體形象，呈現不同情境下的穿著風格與身體展演。

「當代姿態」從家庭生活、朋友互動與身體表演切入，呈現人們如何在日常情境中展現個人風格；「時尚的譜系」以李悌欽、鄧南光的戶外寫真與出遊照為起點，延伸至家庭影像、流行文化與時尚攝影。

「身體作為符號」子題則關注身體如何透過服裝、姿態與影像，承載時尚、慾望與社會文化的意涵。其中，藝術家郭英聲與服裝設計師陳季敏的跨界合作尤具特色。陳季敏以JAMEI CHEN品牌創作為基礎，邀請郭英聲擔任品牌創意總監，透過攝影與服裝設計的跨域對話，突破時尚影像單純展示服裝的功能，開展對影像風格、身體形象與時尚創作的探索。

「凝視之間」匯集蔡定邦、周芳伃、李昭融x登曼波x林建文以及劉怡君等藝術家的創作，從直視鏡頭、親密關係中的相互凝視、不同的社會角色、次文化交織的美學，探討人們如何透過身體形象回應外界目光，並挑戰對身分與外表的既定想像。

郭英聲的「私風景」系列，則將人體與顏料並置，使身體成為可被覆寫與重新感知的場域。影像帶有心理厚度的狀態，在紀實與想像之間形成一種曖昧而持續拉扯的張力。 圖／ 郭英聲提供
郭英聲的「私風景」系列，則將人體與顏料並置，使身體成為可被覆寫與重新感知的場域。影像帶有心理厚度的狀態，在紀實與想像之間形成一種曖昧而持續拉扯的張力。 圖／ 郭英聲提供

母親 傳承 女兒

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