乳癌切除同步重建乳房 奇美醫助40歲女靠腹部脂肪重建自然胸型

台南一名40歲王姓女子在確診乳癌後，除需面對治療壓力外，也擔心乳房切除帶來的身體改變，經奇美醫院整形外科醫師張哲睿及跨專科團隊評估，讓王女選擇在乳房切除手術時，同步接受深下腹動脈穿通枝皮瓣手術（DIEP）乳房重建，利用下腹部多餘皮膚與脂肪重塑乳房。

張哲睿表示，乳癌治療除控制病情外，乳房切除後的身體意象與心理衝擊，也是不少病友面臨的課題，DIEP手術是自體組織乳房重建方式之一，透過顯微手術取用下腹部皮膚、脂肪及微細血管，將血管與胸部血管接合，重建乳房外形，同時保留腹直肌，減少對腹部核心肌群的直接傷害。

他也分享，王女在接受DIEP手術後，原以為術後會痛到無法下床，但沒想到術後隔天即可慢慢下床活動，且重建後的乳房不僅外觀自然、觸感自然，原本產後鬆弛的小腹也因取用組織而改善，讓她在抗癌路上重新找回自信。

張哲睿指出，相較傳統橫行腹直肌肌皮瓣手術（TRAM）可能取用部分腹直肌，增加術後腹部無力、疼痛及腹壁疝氣等風險，DIEP手術著重保留肌肉，不過手術需仔細分離細小血管，技術門檻較高，且須考量整體健康狀況、腹部組織條件、過去手術史，以及是否需接受放射線治療等因素，並非每位病友都適合。

此外，為掌握移植組織的血液循環，奇美醫院手術中搭配ICG螢光顯影技術，評估皮瓣血流灌注情形，術後再透過植入式都卜勒血流偵測系統持續監測，協助醫療團隊及早察覺可能的循環異常。

張哲睿提醒，乳房重建可分為乳房切除時同步進行的即時重建，以及完成相關治療後再安排的延遲性重建；建議乳癌病友可在治療前主動諮詢重建選項，了解手術風險與恢復期，在控制疾病之餘，也兼顧身心健康與生活品質。