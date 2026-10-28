醫界稱護理師平均加薪3至5萬引基層炸鍋 立委追問石崇良哪家醫院

為避免護理人力持續流失，衛福部、各醫院積極為護理師加薪。醫師公會全國聯合會理事長陳相國日前於節目宣稱，賴政府上台後，護理師平均已加薪3萬至5萬元，且在AI幫忙下，6分鐘就能交班，引發基層護理人員炸鍋。民眾黨立委邱慧洳今於立院質詢時，要求衛福部長石崇良回答哪家醫院已加薪3萬至5萬元？石崇良僅說，他會與陳相國求證、了解一下。

陳相國日前接受新科金鐘獎得主曾博恩Podcast節目「博音」專訪，討論65歲免健保費等議題時，提及賴政府上台後，每位醫院護理師加薪程度，平均3萬到5萬元不等，還說現在有了AI幫忙，很多醫學中心12點交班，12點6分就可以下班。

立法院今審查116年度衛福部預算，邱慧洳質詢提到，陳相國的說法已令護理人員炸鍋，如此不接地氣的發言，一查才知道原來陳相國是賴清德總統「信賴之友會」的會長。

邱慧洳說，她認識擁有2、30年工作資歷的護理人員，即使在首善之都的台北，薪水也只有3萬多元，並質問石崇良「你覺得有加薪3萬至5萬的程度嗎？」、「你可以舉出一間醫院來嗎？」且如果有AI之後，6分鐘就可以交班，那真是大福音，但有達到這樣的水準嗎？要求衛福部把那家醫院找出來給大家觀摩學習。

石崇良回應，政府這2年不斷調整健保給付標準，也挹注夜班津貼、三班護病比獎勵等，護理人員薪資已有提升，只是大小醫院規模不同，陳相國所提可能是某些醫院，不是全面性，但照護司有進行薪資調查，醫院方面的確年年有加薪。

石崇良強調，他沒有跟陳相國連絡，要再了解一下，有沒有醫院加薪達到3萬至5萬，必須再跟陳相國求證。至於利用生成式AI協助護理人員交班，石說，應該是有些醫院發展AI時，將會了解相關數據，並希望擴散到其他醫院，讓大家使用更好，衛福部也會整理案例，協助醫院觀摩導入。