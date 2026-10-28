疫苗基金撥補減列14億 羅一鈞：公費新冠疫苗接種對象限縮

立法院今天審查衛生福利部主管116年度預算案編列情形，針對國民黨立委蘇清泉質詢時關注疾管署的疫苗基金撥補減列新台幣14億，疾管署署長羅一鈞表示，主要是因為公費新冠疫苗接種對象限縮，不再納入青少年族群，加上過往打氣僅約2成左右，「不敢買太多，怕報銷」，但視疫情變化仍隨時可以加購。

羅一鈞說明，主要是新冠疫苗的採購減少，去年共採購300萬劑用於去年10月到今年9月，但預防接種諮詢委員會ACIP已經限縮公費接種對象，目前只針對50歲以上成人、18至49歲慢性病史等對象，因此，今年只採購240萬劑，減列主要在這個部分。羅一鈞說，加上公費新冠疫苗過往接種率，僅約21%左右，不敢買太多，怕最後報銷。不過，今年在衛福部推動「健康幣」助攻之下，今年10月開打的公費新冠疫苗打氣提升。