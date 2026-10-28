糞便潛血陰性就沒事？女1習慣改變 大腸鏡揪高癌變風險腺瘤

定期做糞便潛血檢查呈現陰性，就代表腸道百分之百健康嗎？即使大便沒出血，也可能有異狀！一名女性患者前一年的篩檢結果皆為陰性，原本猶豫是否還需做大腸鏡，在醫師細問下，患者坦言近期「排便習慣確實改變了」，檢查後在升結腸揪出一顆高癌變風險的「扁平型絨毛管狀腺瘤」，及時在演變成大腸癌前成功攔截病灶。

台中康澄診所大腸直腸外科醫師林耿億醫師過去在個人網站分享，扁平息肉不容易被發現，而這名患者前一年糞便潛血為陰性，就診時猶豫「應該不用照大腸鏡吧？」但察覺排便異狀後，仍選擇接受進一步檢查。最後醫療團隊在她的升結腸內，發現了一顆扁平型的絨毛管狀腺瘤。

林耿億醫師指出，這類扁平息肉外觀不明顯、不易察覺，加上病灶位置與形態，導致處理難度相對較高。醫療團隊評估後，以「內視鏡黏膜下剝離術」完整切除病灶，並使用三枚金屬夾將傷口妥善夾閉，患者術後恢復良好。他直言，絨毛成分較高的腺瘤癌變風險偏高，雖切除手術伴隨出血與穿孔等風險，但「放著不處理，未來付出的代價只會更大」，能在癌前階段及時攔截才是關鍵。

然而，許多民眾常陷入「沒驗出血就沒事」的盲點。林耿億醫師解釋，糞便潛血檢查是偵測「糞便中是否有微量血液」，而非直接透視腸道結構。臨床上，不少息肉本身並未破皮出血，或是僅呈現「間歇性出血」，採檢時很容易呈現陰性反應，因此「潛血陰性絕不等於腸道完全沒有息肉」。林耿億醫師提醒，若糞便潛血呈陰性且身體毫無異狀，依常規指引定期篩檢即可；但若身體已經發出警訊，千萬不要只拿一張正常的報告自我安慰。

最後，林耿億醫師強調，如果有6大症狀，包含排便習慣改變、大便帶血、糞便變細、持續腹瀉或便祕、貧血或不明原因體重下降，及早透過大腸鏡詳細檢查，才能在息肉癌變前搶先拆彈，掌握最佳治療時機。