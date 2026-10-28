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彭啓明擬串聯北科大至大安森林公園 打造綠色廊帶

中央社／ 台北28日電

環境部長彭啓明今天表示，擬串聯北科大大安森林公園，打造綠色廊帶，成為全台示範點；文化部長李遠期盼透過打造千里文化森林，將民間博物館、美術館等百大文化基地，融入生態環境。

環境部長彭啓明與台北科技大學校長任貽均今天共同簽署「科技智慧節能與氣候韌性治理」合作備忘錄，強化產學策略結盟。

彭啓明致詞表示，今天簽署合作備忘錄有4大主軸，首先是強調面對氣候變遷，樹木是重要的韌性基礎設施，需以科學方法規劃執行；其次，半導體等高科技產業廢棄物處理需求，強化循環經濟與廢棄物資源化合作。

彭啓明指出，針對AI資料中心耗能、耗水、耗電問題，容易引發大眾關切，需要提早研擬規範與對策；最後也希望透過合作，加強環境永續專業人才培育。

彭啓明進一步說明未來都市林的規畫，希望串聯「北科大—建國啤酒廠—空總文化基地—建國花市—大安森林公園」，打造綠色廊帶，並且納入文化底蘊，讓市民走到學校、空總，都能得到文化氣息，感受得到城市空間，成為全台的示範點。

彭啓明回憶，10多年前他就曾寫過市長信箱詢問為何要砍樹，得到的回覆理由是褐根病，但他還是希望能將樹看待成人，至少要有一個診斷書；樹木生命週期遠比人類漫長，如果好好對生命的尊重，就會好好地維護樹。

與會的文化部長李遠致詞時表示，文化部正在推百大文化基地，他就希望加入生態環境，變成文化基地的加分的選項，把百大文化基地變成「千里文化森林」；他也積極向環境部推薦百大綠點。

李遠分享，年輕時他曾因巷弄內一棵老榕樹而居住該處30年，後來因為鄰近住戶以阻礙風水及樹根絆倒行人為由主張伐除老樹，自己也因此搬家；他認為都市林規劃應重視樹木與人的互動、歷史與情感連結。

李遠說，期盼能用更多文化故事讓大家更喜歡樹，把樹種回來，把文化找回來。

彭啓明 北科大 大安森林公園

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