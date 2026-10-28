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花蓮近海規模3.7淺層地震 最大震度2級
2026年10月28日上午10時59分44秒，花蓮縣近海發生芮氏規模3.7地震，屬淺層地震，震源深度約24.1公里。震央位於花蓮縣政府東方約10.2公里的海域。此次地震屬於近海小規模活動，因地震能量釋放較小，未在其他鄰近縣市引發較大震度反應。
最大震度2級地區: 花蓮縣
花蓮縣鹽寮地區感受到2級輕震搖晃，這表示大多數人能察覺搖晃，懸掛物及電燈有小幅擺動，靜止中的汽車輕微搖晃。由於震度未達3級，對建築物及生活影響極小。
最大震度1級地區: 宜蘭縣
宜蘭縣部分地區震度為1級，屬於微震，僅在靜止時感覺輕微搖晃，對一般生活毫無影響。
此次地震未造成災情報告。居民可依循平時的防震措施，地震時保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防護動作。建議大家檢查室內物品是否擺放穩固，熟悉避難路線及避難場所。地震發生後應留意官方災害公告與餘震訊息，保持警覺但勿恐慌。
中央氣象署提醒，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻繁且不可預測，民眾應隨時保持防災準備。
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