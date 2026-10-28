疾管署疫苗基金明年減列14.4億 立委憂衝擊防疫 石崇良揭縮減原因

立法院今審查116年度衛福部預算，國民黨立委蘇清泉指出，疾管署116年減列47.55億元，急性傳染病風險監控計畫也減列近40億元、國家疫苗基金減列14.4億元。衛福部長石崇良表示，明年疫苗基金減列，主要是新冠疫情趨緩，明年新冠疫苗未將青少年列入常規施打對象，因此減少編列預算。

石崇良表示，依科學實證，新冠疫苗不需全民皆打，僅針對慢性病、醫護人員等高風險族群，與50歲以上健康成人施打即可。疾管署長羅一鈞指出，公費新冠疫苗接種對象限縮，不再納入青少年族群，加上過去打氣僅約2成，「不敢買太多，怕報銷」，但視疫情變化仍可加購。

蘇清泉指出，雖然衛福部解釋為階段性計畫結案，但在新型流感與新冠變異株持續威脅下，預算調降是否影響台灣緊急採購新型mRNA 疫苗及邊檢疫人力的應變能量，值得注意。

羅一鈞表示，65歲以上長者新冠疫苗接種率約為21%，今年在健康幣政策協助下，打氣上升，目前已緊急再採購17萬劑疫苗，而疫苗基金仍有60多億元，可以隨時再採購。

另外，蘇清泉提到，流感疫情持續，不時出現死亡個案，目前流感疫情趨勢為何？石崇良說，自從新冠疫情後，流感季節性周期已有些不同，目前9成以上的流感死亡都沒有接種疫苗。

羅一鈞說，此波流感疫情於9月開學前就有一波，在健康幣助攻下，10月1日公費流感疫苗開打以來，接種突破400萬劑，創下6年來最高，並帶動自費疫苗打氣，接種數比去年同期增7成，預估最快11月上旬可脫離流行期。但目前流感仍處流行期，呼籲符合疫苗接種資格者盡速接種。