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白晝之夜、同志遊行北捷10月31日延長營運至凌晨2時 增開單向列車
因應2026台北白晝之夜、同志大遊行等活動，台北捷運將在10月31日至11月1日凌晨2時調整班次，北捷表示，10月31日末班車結束後，會增開圓山站開往台北車站、中山國小站開往民權西路站單一方向列車，班距約20分鐘。同時在國父紀念館站成立指揮中心，掌握旅客人流狀況。
台北白晝之夜將於10月31日跨夜到11月1日舉行，活動展區從圓山自然景觀公園、花博園區、大同大學到晴光市場周邊。北捷表示，淡水信義線「圓山站」、「民權西路站」及中和新蘆線「中山國小站」，於10月31日末班車結束後，增開由「圓山站開往台北車站」及「中山國小站開往民權西路站」單一方向列車，班距約20分鐘。
車站部分，「圓山站」、「民權西路站」及「中山國小站」延長營運時間至11月1日凌晨2時，開放民眾上、下車，以及進、出車站；而雙連站、中山站及台北車站僅開放下車出站，不提供進站乘車與轉乘服務。
另外，10月31日板南線沿線車站有台北大巨蛋演唱會、同志大遊行等多場活動，板南線縮短假日班距約2.5至3分鐘，並依人潮狀況機動調整。
北捷表示，將於捷運國父紀念館站成立指揮中心，維護車站秩序及旅客安全，鄰近台北大巨蛋5號出口電扶梯上、下乘場，派有管制人員引導旅客分流。當月台、出入口人潮眾多或活動散場人潮抵達前，預防性暫停電扶梯運轉；另提醒旅客電扶梯兩側均可站立，請務必握緊扶手、站穩踏階，留意自身安全。
國父紀念館站5號出口連通道入口，設有人流顯示面板，透過螢幕即可清楚掌握車站目前人潮；進入連通道後，可依燈號選擇分流動線，引導旅客前往月台搭車；車站地面張貼紫色、綠色及黃色等地貼，標示旅客行走動線，大廳通道區設置動態LED顯示面板，引導旅客進站。
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