早餐誤踩地雷狂打哈欠！營養師推6套快速組合 飽到中午不嘴饞

很多人早起趕著上班上課，早餐就隨便抓個麵包、點份鐵板麵吃，小心踩中「血糖炸彈」，一到辦公室就腦袋昏沉、呵欠連連！營養師蕭瑋霖（杯蓋）在臉書粉專指出，人體經過一整晚空腹，早晨急需補充能量，但若吃進大量精緻澱粉與油脂，容易導致血糖劇烈震盪，因此他整理了讓血糖穩定的快速早餐組合。

蕭瑋霖建議，早餐「務必包含蛋白質」，並指出早餐店有7大最雷組合，這些看似經典搭配，其實充斥著精緻糖、加工肉品與炸物，缺乏纖維與優質蛋白：

1. 鐵板麵＋大冰奶：最危險的血糖炸彈！醬汁勾芡帶糖、麵條是純澱粉，烹調時更加入大量油脂，一份熱量輕鬆飆破500大卡、碳水化合物破60公克。

2. 培根蛋餅＋奶茶：加工培根熱量驚人，一份培根蛋餅約357大卡，相較之下原味蛋餅僅約260大卡。

3. 薯餅＋雞塊：整餐全是油炸物，蛋白質與膳食纖維幾乎掛零。

4. 起司火腿蛋餅＋三種沾醬：醬油膏、甜辣醬等醬料的含糖量與油脂，往往比蛋餅皮本身還高。

5. 甜厚片吐司＋三合一咖啡：抹醬吐司搭配即溶咖啡，整餐幾乎全是精緻糖與精煉油脂。

6. 大冰奶＋油條：單是一杯大杯奶茶熱量就超過350大卡，油條更是吸滿油脂的油炸澱粉，營養價值極低。

7. 乾脆不吃、中午再補：以為能省熱量，卻容易因為過度飢餓導致午餐食量失控、暴飲暴食。

想要早晨精神飽滿、延緩飢餓感，蕭瑋霖分享兼顧「蛋白質與纖維」的6個快速組合，超商或前一晚備料都能快速搞定：

1. 無糖豆漿＋茶葉蛋：減脂黃金搭配！每100公克豆漿僅35大卡、鈉含量僅2毫克；茶葉蛋每100公克含13.5公克蛋白質，輕鬆達標。

2. 即食燕麥片＋低脂鮮乳：燕麥富含膳食纖維與植物性蛋白，搭配富含鈣質與優質蛋白的低脂鮮乳，飽足感十足。

3. 隔夜燕麥＋豆漿：前一晚泡好冰冷藏，早晨免開火、打開即食。

4. 無糖優格＋水果＋堅果：同時補足益生菌、維生素與好油脂，口感層次豐富。

5. 全麥吐司＋煎蛋＋生菜：兼顧澱粉、纖維與蛋白，延緩消化速度，不容易在午餐前嘴饞。

6. 昨晚剩菜＋一顆蛋：剩餘蔬菜微波加熱，煎顆荷包蛋就是均衡一餐。

蕭瑋霖強調，早餐的關鍵守則是進食順序與蛋白質優先，並非完全不能碰早餐店美食，重點是「頻率控制」。此外，進食順序也是穩定血糖的關鍵——「先吃蔬菜與蛋白質，最後才吃澱粉」，只要早餐有一份足量蛋白質搭配少許纖維，就能有效穩定整早精神，向昏睡狀態說掰掰。