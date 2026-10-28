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68歲婦人肢靜脈曲張30多年 醫：肺栓塞風險高可能致命

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
婦人以雷射消融術合併硬化劑治療，不僅症狀改善，原本的凹凸不平也大幅恢復平整。圖／長安醫院提供
婦人以雷射消融術合併硬化劑治療，不僅症狀改善，原本的凹凸不平也大幅恢復平整。圖／長安醫院提供

一名68歲婦人右下肢靜脈曲張30多年，早年因未有不適而未積極處理，但近期曲張逐漸加重並感到疼痛腫脹，經醫師以血管超音波評估，並排除靜脈血栓後，以雷射消融術合併硬化劑治療，不僅症狀改善，原本的凹凸不平也大幅恢復平整。

婦人說，早在10到20年前右小腿和雙膝後方就開始浮現宛如顆粒團塊的血管，皮膚看起來凹凸不平，因毫無痛感而長期忽略，直到近日出現疼痛、腫脹與沉重感，才急忙就醫。

長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，靜脈曲張是瓣膜功能受損、血液逆流引發的血管病變，俗稱「浮腳筋」。研究指出，靜脈曲張患者罹患「靜脈血栓」的機率高達一般人的5.3倍，可能發生致命的「肺栓塞風險也高出1.73倍，因此建議積極治療。

他說，目前手術可區分為「熱消融」與「醫療膠水」兩大類，熱消融是以雷射或射頻的熱能，在超音波導引下讓病變靜脈收縮閉合；醫療膠水則是透過導管將生物膠注入病變靜脈，像貼貼紙一樣把血管黏合。兩者皆採取微創方式，傷口僅針孔大小、免住院且當天即可返家，隔天即可恢復日常活動。

鄭詩璁說，婦人雙側下肢靜脈曲張、且右側大隱靜脈逆流較嚴重，幸好未發現靜脈血栓。經討論後，患者選擇雷射消融術，搭配雙側下肢硬化劑治療，利用藥劑讓周邊分支的曲張血管自然萎縮。術後配合穿著醫療彈性襪並定期回診，追蹤狀況良好；原本小腿及近腳踝處明顯突起的血管團塊已消退撫平，疼痛與腫脹感也大幅改善。

他說，靜脈曲張屬不可逆的血管疾病，輕症可靠彈性襪、抬腿、避免久站久坐來控制，症狀明顯才需評估介入治療。由於治療後仍可能復發，因此須定期追蹤。若發現腿部浮現青筋、皮膚暗沉，且痠脹、腫痛或抽筋在傍晚或久站久坐後明顯加重，應及早治療，並切記「不痛不代表沒事」。

長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，靜脈曲張是瓣膜功能受損、血液逆流引發的血管病變，俗稱「浮腳筋」。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，靜脈曲張是瓣膜功能受損、血液逆流引發的血管病變，俗稱「浮腳筋」。圖／長安醫院提供

靜脈曲張 肺栓塞 風險

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