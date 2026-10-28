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滿嘴泡泡拉牙線更防蛀？ 牙醫示警3風險：小心越清越傷

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫建議趁著刷牙後滿嘴泡泡時使用牙線，讓含氟牙膏深入牙縫。 示意圖／AI生成
牙醫建議趁著刷牙後滿嘴泡泡時使用牙線，讓含氟牙膏深入牙縫。 示意圖／AI生成

每天認真刷牙、使用牙線，真的就能把牙齒清乾淨嗎？聖偉牙醫診所院長分享潔牙盲點，指出許多人習慣先用牙線清除食物殘渣，再用牙膏刷牙，卻忽略最容易蛀牙的牙縫，建議趁著刷牙後滿嘴泡泡時使用牙線，讓含氟牙膏深入牙縫。不過，牙醫師程彥禎提出不同看法，提醒這種方式可能傷害牙齦，建議採取「先牙線、後刷牙、少漱口」的潔牙順序。

聖偉牙醫診所院長在Threads發文詢問，「你的後牙牙縫，上一次用牙膏清潔是什麼時候？」他指出，多數人習慣先用牙線清除菜渣、肉渣，再用牙膏刷牙，導致牙縫可能沒有充分接觸含氟牙膏。

他比喻，這就像洗澡時全身都用肥皂清潔，偏偏最容易產生異味的腋下卻只用清水沖洗。因此，建議民眾快刷牙完時先別漱口，趁著口中充滿牙膏泡泡，使用牙線將泡泡帶入牙縫，加強清潔。

他也提醒，使用牙線時應貼著相鄰兩顆牙齒表面上下移動，而非單純放進牙縫後就拉出，並建議每清完一處牙縫就沖洗牙線，避免將牙垢帶往其他位置。

不過，另一位牙醫師程彥禎也在Threads發文，指出「滿嘴泡泡拉牙線」恐怕適得其反。他認為，雖然讓氟化物停留在牙縫的出發點很好，但泡泡可能讓清潔時變得滑手，導致施力不當、割傷牙齦大量泡泡也會遮蔽視線，讓人難以掌握牙線角度。此外，刷牙泡泡混有牙菌斑、食物殘渣及唾液，恐將髒汙再次推入牙周囊袋

程彥禎建議，正確潔牙順序應是「先牙線、後刷牙、少漱口」，先用牙線清除牙縫殘渣，再使用含氟牙膏刷牙，最後吐掉多餘泡泡，避免大量清水漱口，讓氟化物持續發揮防蛀效果。

牙醫師廖婉汝也曾提醒，刷牙不漱口雖有助於氟化物發揮防蛀效果，但前提是使用含氟濃度至少1000ppm的牙膏。她強調，刷牙次數並非越多越好，正確清潔牙縫與牙齦交界處才是關鍵。此外，漱口水無法取代牙刷、牙線，吃完酸性食物也不宜立刻刷牙，可先用清水漱口。

牙醫 牙線 泡泡 蛀牙

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