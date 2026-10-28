慢性咳痰喘別當老菸槍日常！COPD患者侵襲性肺鏈感染風險逾4倍

秋冬呼吸道感染容易侵襲，不過國外研究顯示，慢性阻塞性肺病（COPD）患者罹患「侵襲性肺炎鏈球菌疾病（IPD）」的風險逾4倍。隨著10月1日健康幣上路、成人肺鏈公費疫苗升級，振興醫院胸腔內科主任陳威廷提醒，長期咳、痰、喘的抽菸族群，應及早檢查肺功能，並將肺炎鏈球菌預防納入秋冬防護。

衛福部最新2025年死因統計顯示，「肺炎」仍居國人第三大死因，慢性下呼吸道疾病排名第九，肺炎並非全由肺炎鏈球菌造成，但此菌是不能忽視的威脅。

肺部損傷難逆轉，調查發現，國內40歲以上成人約6.1%符合肺阻塞診斷定義。陳威廷指出，吸菸會持續傷害呼吸道，部分患者把咳嗽、痰多當成老菸槍的日常，直到走路就喘才就醫。肺阻塞造成的 結構性損傷難以逆轉，感染更可能引發急性惡化，讓原本有限的呼吸能力再受打擊。

陳威廷說明，當「肺炎鏈球菌」侵入血液或腦脊髓液，可能造成菌血症、腦膜炎，嚴重時引發敗血症；對肺功能已受損者而言，一次感染可能帶來住院、呼吸衰竭的危機。即使感染治療完成，也可能需要復健才能逐步恢復體力，患者原有的肺部損傷仍會帶來不可逆後遺症，如記憶力衰退、平均生命減少10年等。

美國CDC已將COPD與吸菸列為成人肺鏈疫苗接種的風險條件，台灣自8月10日起，符合公費資格者可依接種史選擇21價或20價。未符合公費資格的COPD患者，也可與醫師討論自費接種。

陳威廷說，流感疫苗與肺鏈疫苗防範的病原不同，完成流感接種後，仍應評估同時接種肺炎鏈球菌疫苗。回診時主動檢視疫苗紀錄，評估適合的接種時程，同時戒菸、規律用藥。10月1日起，年滿18歲、持健保卡者，符合規定接種肺鏈疫苗並由院所上傳紀錄，可獲 600健康幣，公自費皆可採計。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康