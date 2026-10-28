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煙花今天上午轉強颱 專家分析可能路徑 曝影響台灣機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
煙花颱風今天上午增強為強烈颱風。圖／取自中央氣象署網站
煙花颱風今天上午增強為強烈颱風。圖／取自中央氣象署網站

煙花颱風今天上午增強為強烈颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，是自舒力基、彩雲、小熊、薔琵颱風以來在西北太平洋誕生的連續第5個強颱，後續將先以偏西方向移動趨向關島北方海域。

根據中央氣象署颱風消息，強颱煙花今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方800公里之處（鵝鑾鼻東方4290公里之處），以每小時20公里速度，向西進行。七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑80公里。

吳聖宇說，周五至周六，煙花颱風來到關島北方時，遇上西風短波槽東移，導致太平洋高壓出現弱點，煙花颱風移動方向順著高壓弱點逐漸北轉，但是大多數預報模式都認為這次的轉向將會失敗。到了周日至下周一高壓又增強，高壓弱點將會消失，煙花颱風可能被迫先轉向西南再轉回偏西路徑移動。

煙花颱風繼續向西移動一段距離後，在下周三至下周四，又將遇上第二次西風短波槽東移造成高壓再度出現弱點，他說，屆時煙花颱風又將再度嘗試北轉，這時颱風可能已經來到琉球東南方海域，預報顯示第二次的西風短波槽較深，高壓弱點會比較明顯，加上颱風本身的干擾，高壓東退的幅度較大，預估第二次的轉向應該會成功。

吳聖宇表示，因此5日以後，煙花颱風將在日本以南海域逐漸轉向東北到東北東移動並且強度開始衰減，性質也將逐漸變性轉化。雖然煙花颱風的動態變化比較複雜，但是大致都是在遠洋的海面上活動，接近並影響台灣的機會偏低，對琉球、日本預估也沒有太大影響機會。

機率 薔琵颱風 氣象署

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