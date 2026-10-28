今年至今社工師8人涉性侵、兒虐失職遭懲戒 石崇良：嚴懲不適任人員

為監督社工師違法情形，衛福部設置社工師懲戒決議查詢專區，今年元月上線，截至10月中旬，共8人遭公布懲戒，其中有5人涉性侵，4人廢證、1人停業8個月。對此，衛福部長石崇良強調，公開懲戒是公眾監督的一環，對於少數、不良份子，一定嚴正看待及嚴懲，避免傷害專業人員的專業形象。

石崇良今出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「116年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」，會前接受媒體訪問表示，多數社工師等專業人員都是兢兢業業的為民眾付出，為避免傷害專業人員的專業形象，特別設置社工師懲戒查詢專區，並公開相關懲戒結果。

「但公開懲戒結果，這只是公眾監督的一環。」石崇良說，衛福部會透過這些事件，要求各個主管機關重新檢視相關的督導管理，及精進、改善內部管理制度，確保民眾權益不會有任何的影響。他指出，社工師與其他各類醫師、專業人員等，屬於高度自律團體，工作攸關民眾健康與權益，對少數、不良人員，一定嚴正看待、嚴格懲處。

「社工師懲戒查詢專區」的設置，因為具社工身分、曾獲績優督導獎的高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌由任職社會局家防中心的李姓妻子查詢列管少女個資，進而誘拐性侵，被起訴揭露惡行。石崇良因此承諾設置社工師懲戒查詢專區，亡羊補牢。

近日社工林容亘涉及女童「萱萱」遭虐致死案，女童住台南市期間，她長達2年未家訪，連女童移居台中也不察，還在結案紀錄偽稱「孩子很健康、家庭和樂美滿」。台中市去年底獲悉萱萱遭家暴，曾將案件轉回台南，林女也未家訪，導致萱萱過世。林容亘已遭衛福部廢止社工師證書及執業執照。