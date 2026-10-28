敬老醫療政見不及格 全台近40萬人失智 10縣市診斷照護率低於平均

台灣邁入超高齡社會，失智症人口持續攀升，但各縣市診斷及照護資源仍存在明顯落差。台灣失智症協會指出，2026年全台失智症人口預估將逼近40萬人，2024年全國失智症診斷照護服務比率僅67.6%，其中10個縣市低於全國平均，台北市更只有58.1%。

根據衛福部資料，國內65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，相當於每12名長者就有近1人失智，預估2036年全台失智人口將增加至近60萬人。國衛院最新公告資料也顯示，2024年全台推估失智人口約35.5萬人，其中新北市5.6萬人最多，其次為台北市4.7萬人、高雄市4.1萬人。

協會表示，失智人口多，不代表診斷照護資源就充足，尤其城鄉資源失衡。2024年全台失智症診斷照護服務比率為67.6%，金門縣僅45.9%，為全台最低；新竹縣52.9%、桃園市及新竹市均為55.9%，台北市58.1%、新北市63.5%，也都低於全國平均。

全台各地面臨的問題不同，人口密集縣市必須因應龐大的照護需求，服務比率偏低地區則應檢視早期辨識、就醫轉介、交通接送及照護資源分布，避免失智家庭因居住地不同，面臨不同程度的照護困境。

失智症不只是醫療問題，協會強調，約65%的失智者仍處於極輕度或輕度階段，只要有適當支持，仍能外出、購物、參與社區活動，甚至持續工作、自理生活。另外，失智者也可能面臨走失、詐騙、財務管理及權益保障等問題，地方政府不能只重視照顧服務，更應兼顧安全與生活自主權。

隨著年底九合一選舉將至，台灣失智症協會提出六大政策訴求，包括擴大失智風險預防與早期辨識、改善診療及照顧服務可近性、完善家庭照顧支持、打造失智友善環境、強化安全與權益保障，以及建立跨局處合作機制。

其中，協會建議地方政府盤點失智共同照護中心、日間照顧中心及社區據點資源，建立候補與等待追蹤機制。同時擴大照顧者喘息、心理支持及諮詢服務，並加強警政、金融、交通及商家第一線人員的失智友善訓練。

衛福部今年起推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，以2035年達成「失智友善台灣888」為目標，包括失智精準診斷率、服務涵蓋率及特定場域人員失智識能率均達八成。協會呼籲，中央政策能否落實，關鍵仍在地方政府的資源投入與執行能力。

期待縣市長候選人提出具體、可追蹤的政策承諾，讓失智者獲得支持、照顧者不再孤軍奮戰，也讓長者能在熟悉的社區安心生活、尊嚴安老。協會期待，縣市長候選人將失智防治、照護及家庭支持納入具體政見，別讓失智友善淪為選舉口號。