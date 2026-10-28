長者免健保費修法引不副署爭議 石崇良再揭弱勢保障遭忽略2大缺失

藍、白立委在立法院強力表決通過「老人福利法」修法，讓65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費，行政院是取不副署，引發關注。衛福部長石崇良今在立法院強調，這次修法有兩大問題，一是忽略真正弱勢的長者，一是違反健保法精神，應該審慎討論。

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，讓65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費。行政院指出，修正案中，關於中低收老人部分負擔和自費部分補助被排除，最需要被照顧的弱勢老人可能無法獲得保障，盼立法院再審慎思考、三思而後行。

國民黨立委洪孟楷昨追問是否不副署，行政院長卓榮泰說，如果合憲合法，行政院沒有不副署的權利，但此次修法若沒照程序完成，就不要問副不副署，「程序不合，實體不究」。

石崇良今出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「116年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」，會前受訪表示，他幾次說明，這次修法有兩大問題，一方面對真正弱勢的長者，包括在「老福法」原法規針對無能力負擔健保費長者，以及弱勢長者於修法過程被忽略了。

另一方面是修法著重長者免健保費，違反「健保法」量能負擔的基本精神，對於弱勢者當然可以照顧，但是並不是針對特定的年齡層或對象給予免繳健保費的設計。因此，這兩方面在修法上有很大的問題，應該要更深深的去討論。