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國籍航空全面重返俄國領空？交長：尊重業者安排

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對於國籍航空是否全面重返俄國領空，交通部長陳世凱（中）表示，尊重航空公司的安排。記者胡瑞玲／攝影
對於國籍航空是否全面重返俄國領空，交通部長陳世凱（中）表示，尊重航空公司的安排。記者胡瑞玲／攝影

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。繼25日凌晨華航桃園至羅馬航班暌違4年首度重返俄羅斯航路後，同一天，長榮航空巴黎、慕尼黑、米蘭等歐洲航線均採北航路飛越俄羅斯。針對未來是否全面恢復飛俄國領空，交通部表示，尊重航空公司的安排。

俄烏戰爭爆發後，台灣國籍航空長期繞避俄羅斯領空飛行。繼25日凌晨華航CI75桃園飛往羅馬的航班，寫下暌違4年首度重返俄羅斯航路的紀錄後；幾小時後，25日上午長榮BR88巴黎飛往台北航班也採北航路，飛入俄羅斯領空；後續也發現長榮飛慕尼黑、米蘭等歐洲航線也採北航路。

針對國籍航空未來是否全面恢復飛俄國領空，交通部長陳世凱今於立法院交通委員會會前聯訪時表示，俄羅斯航路申請是由航空公司自行申請，交通部民航局是管理航線，尊重航空公司對於每個國家航路的申請；掌握到部分航空開始飛越俄羅斯領空，代表申請上沒問題，尊重航空公司的安排。

至於巴基斯坦不再提供航權部分，陳世凱說，航空公司會評估其時間、成本，選擇對自己有利的航路來飛航。

國籍航空 俄國 長榮航空

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