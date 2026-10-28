未來1周天氣數變 東北季風挾水氣北東轉雨 中南部日夜溫差大

今天平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉17.8度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到東北季風帶來較涼空氣以及部分區域出現輻射冷卻作用影響，低溫低於20度以下的範圍還滿廣的，雖然溫度不是特別低，但是清晨感受頗有涼意。

昨晚到今天清晨東北季風帶來水氣，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶降雨轉趨明顯，累積雨量大約有20至40毫米左右。他說，今天白天東北季風仍較強，要到晚間才會逐漸減弱，風向也漸轉偏東風，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭地區雲層較厚，持續有短暫陣雨，花東、恆春半島雲量較偏多，也有局部短暫陣雨機會，桃園大致為多雲或陰，新竹及以南地區則為多雲到晴天氣。

溫度方面呈現北涼南暖的型態，吳聖宇表示，桃園、大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區白天高溫僅23至25度，較為偏涼，新竹苗栗以及花蓮地區高溫25至27度，往南到了中南部以及台東地區高溫則是有28至30度，南部高溫超過30度以上的機會仍大。

今晚到明天清晨在嘉義以北到宜蘭都市地區低溫20至22度，空曠地區低溫17至19度，有輻射冷卻作用出現的地方還可能更低一些，南部及花東都市地區低溫22至24度，空曠地區也有20至22度低溫，局部單點可能低於20度。中部以南地區日夜溫差變化較大。

吳聖宇表示，明後天大致為偏東風環境，迎風面東半部雲量較多，有局部短暫陣雨，西半部為晴到多雲天氣型態。白天溫度逐漸回升，夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭一帶空曠地區配合輻射冷卻作用，仍要留意18度上下的低溫，南部及花東空曠地區也有20度以下低溫出現的機會。周六東北季風稍微增強，迎風面地區降雨略增，溫度則沒有明顯變化。

他說，周日風向又轉為偏東甚至東南風，各地大致為多雲或晴的天氣，溫度上升比較明顯，白天較溫暖偏熱，夜晚清晨仍然較偏涼，日夜溫差變化較大。下周一、下周二又有東北季風南下，迎風面地區降雨又將增多，溫度也會下降。

未來5至7天內都是受到東北季風強弱變化的影響為主。吳聖宇表示，北部、東半部的天氣變化較頻繁，中南部天氣大致維持穩定，溫度也是以北部、東半部的變動起伏較大，中南部留意日夜溫差變化情況。

至於遠洋的煙花颱風，吳聖宇表示，今天強度有機會增強為強烈颱風，也將是自舒力基、彩雲、小熊、薔琵颱風以來在西北太平洋誕生的連續第5個強颱，後續將先以偏西方向移動趨向關島北方海域，接著的動態變化將會比較有趣。

他說，周五至周六，煙花颱風來到關島北方時，遇上西風短波槽東移，導致太平洋高壓出現弱點，煙花颱風移動方向順著高壓弱點逐漸北轉，但是大多數預報模式都認為這次的轉向將會失敗。到了周日至下周一高壓又增強，高壓弱點將會消失，煙花颱風可能被迫先轉向西南再轉回偏西路徑移動。

煙花颱風繼續向西移動一段距離後，在下周三至下周四，又將遇上第二次西風短波槽東移造成高壓再度出現弱點，屆時煙花颱風又將再度嘗試北轉，這時颱風可能已經來到琉球東南方海域，預報顯示第二次的西風短波槽較深，高壓弱點會比較明顯，加上颱風本身的干擾，高壓東退的幅度較大，預估第二次的轉向應該會成功。

他說，因此5日以後煙花颱風將在日本以南海域逐漸轉向東北到東北東移動並且強度開始衰減，性質也將逐漸變性轉化。雖然煙花颱風的動態變化比較複雜，但是大致都是在遠洋的海面上活動，接近並影響台灣的機會偏低，對琉球、日本預估也沒有太大影響機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。