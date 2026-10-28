煙花今將轉強颱估大迴轉 賈新興曝對台灣影響機率 未來天氣兩階段變化

煙花颱風目前是中度颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，颱風眼深邃、扎實，今天有機會增強為強烈颱風。

未來是否影響台灣？「請大家放寬心」，賈新興表示，煙花颱風未來會在日本東南方遠海轉向大迴轉，距離台灣非常遙遠，對台灣完全沒有影響。

接下來天氣兩大階段變化，前晴後雨，早晚偏涼。賈新興表示，今天起至11月1日，屬於高氣壓出海型態，全台天氣晴朗穩定。只有苗栗以北山區、宜蘭及花蓮偶有零星飄雨，大部分地區陽光露臉，非常適合戶外活動。

不過，賈新興說，11月2日午後起至11月7日北方高壓南下，加上東側煙花颱風環流配合讓氣壓梯度力大幅增大，東北季風將明顯偏強。迎風面水氣大增，特別是宜蘭與花蓮在11月2日夜間至3日，雨勢會比較明顯。

溫度方面，他說，今天台北受東北風影響，高溫約24度，明天起白天回溫至27度左右。11月2日東北風報到後，雖然風力強勁，但這波冷空氣降溫幅度沒有很劇烈，北部白天高溫約25至28度，清晨夜間低溫約20至22度；中南部高溫仍有30度左右。

煙花颱風最新強度與路徑方面，賈新興表示，目前煙花中心風速每秒45公尺、中颱上限，預估今天有機會增強為強烈颱風，七級風暴風半徑也將擴大至200公里。未來3至4天穩定朝偏西方向移動，隨後在10月底至11月初於遠海向北偏轉大迴轉，對台灣無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。