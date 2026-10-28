「東方之眼」守護台灣一甲子 國內首座氣象雷達站周六開放參觀

風暴中的「東方之眼」，台灣第一座氣象雷達站，曾經歷過一場幾乎讓它重新開始的風暴。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，1966年1月，台灣第一座氣象雷達站在花蓮啟用。矗立在東海岸的白色雷達罩，就像一雙望向海洋的眼睛，開始為台灣觀測遠方的風雨。風雨曾經重創它，卻沒有讓守護停下來。

氣象署表示，啟用不到兩年，1967年11月，罕見的晚冬強颱「吉達」猛烈登陸花蓮，挾帶高達15級的狂風肆虐東海岸。猛烈風雨重創花蓮雷達站的天線罩與內部的巨型天線碟盤設備，東海岸氣象防線在一夜之間瞬間歸零。

為了恢復觀測，雷達站展開修復與重建工作，氣象署表示，將原辦公廳舍頂部第7層拆除並改建為井字型，以強化結構，再於其上架設新的天線罩及相關設備。1968年底，浴火重生，重新矗立在東海岸，繼續為大家撐起保護傘。後來於1981年，升級為第2代氣象雷達。

氣象署表示，60年來，雷達的模樣不斷改變；不變的，是一代代氣象人守護台灣的心。珍貴的歷史照片，記錄下當年設備受損的模樣。花蓮氣象雷達站（花蓮縣花蓮市民立里海岸路15-1號）10月31日周六開放參觀，開放時間為上午9時至下午5時，邀請民眾走進雷達站，親眼看看這雙守護台灣一甲子的「東方之眼」。