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煙花颱風今有望升強颱…路徑恐一波三折 對台日最新影響機率曝

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東北季風一波波 今北東濕涼明轉晴 周五又變天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天東北季風水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨之前宜蘭地區並有局部較大雨勢的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。聯合報系資料照
今天東北季風水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨之前宜蘭地區並有局部較大雨勢的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。聯合報系資料照

今天東北季風水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨之前宜蘭地區並有局部較大雨勢的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。溫度方面，中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東約22至24度；白天北台灣高溫約24至26度，花東高溫約26至28度，中南部高溫約29、30度，南部內陸地區會再更高一些。澎湖晴時多雲，24至27度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖陰時多雲，21至24度。

東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海浪高達2至3公尺，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼並有長浪發生的機率。

適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。

關於颱風消息，中度颱風煙花未來向西轉西北西方向移動，距離台灣非常遙遠，短期內對天氣無直接影響。

明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五至周六清晨東北季風再稍增強，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六白天起東北季風減弱，周六、周日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周一東北季風又增強，下周二東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明晚至周五晨雲嘉南地區易有低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全。

周日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

東北季風 金門 澎湖

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