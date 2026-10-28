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煙花颱風今有望升強颱 路徑恐一波三折 對台日最新影響機率曝
目前位於關島東方的煙花颱風，今天有機會增強為強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強度來到中度颱風中段班，路徑方面，未來幾天持續沿著副熱帶高壓邊緣移動，但高壓強弱反覆，煙花的走勢也會跟著調整。
「路徑可能一波三折」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末高壓暫時減弱，煙花颱風偏北分量增加，短暫轉向北行。隨後高壓再度增強，又將引導颱風偏西移動，等到高壓下一波減弱，才有機會再次北轉，最後轉向東北。也就是可能出現「西行→北轉→再西行→再北轉」的曲折路徑，目前以最終轉向東北的可能性較高，但中間往西走多遠、在哪裡再次北轉，變數仍大。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來說，靠近、影響台灣的機率很低。日本的話，靠近機率中等偏低，影響則需視路徑而定，仍不排除有共伴效應發生。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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