煙花颱風今有望升強颱…路徑恐一波三折 對台日最新影響機率曝

目前位於關島東方的煙花颱風，今天有機會增強為強烈颱風。󠀠󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強度來到中度颱風中段班，路徑方面，未來幾天持續沿著副熱帶高壓邊緣移動，但高壓強弱反覆，煙花的走勢也會跟著調整。

「路徑可能一波三折」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末高壓暫時減弱，煙花颱風偏北分量增加，短暫轉向北行。隨後高壓再度增強，又將引導颱風偏西移動，等到高壓下一波減弱，才有機會再次北轉，最後轉向東北。也就是可能出現「西行→北轉→再西行→再北轉」的曲折路徑，目前以最終轉向東北的可能性較高，但中間往西走多遠、在哪裡再次北轉，變數仍大。󠀠󠀠

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料來說，靠近、影響台灣的機率很低。日本的話，靠近機率中等偏低，影響則需視路徑而定，仍不排除有共伴效應發生。

󠀠※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。