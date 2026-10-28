苗栗公館17.8度低溫 專家：降溫有感 跟過去天氣型態非常不一樣

東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，今晨最低溫出現在苗栗縣公館鄉17.8度，其次是嘉義市東區18.4度、嘉義縣義竹鄉18.6度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周天氣東北季風持續影響，只有強度強弱的差異。

他說，迎風面的北部、東北部及東部地區除有局部短暫陣雨機會外，氣溫也會轉為偏涼。由於輻射冷卻效應，日夜溫差大，早出晚歸帶薄外套備用。「這跟過去的天氣型態，是非常不一樣的」。

低溫預測，他說，各地及金門、馬祖地區低溫在19至23度之間，澎湖地區低溫則在23至25度；近山區及沿海空曠區域氣溫還會下降個1至2度。季節轉換、天氣變化大。下周六立冬就要到了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。