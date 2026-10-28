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狗醫生駐點 國泰陪伴展喚回憶

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰人壽「原來，這就是陪伴」展期於11月14日在華山文創園區登場，邀請民眾一起來發現，生活裡還藏著那些意想不到的陪伴。圖／國泰人壽提供
國泰人壽「原來，這就是陪伴」展期於11月14日在華山文創園區登場，邀請民眾一起來發現，生活裡還藏著那些意想不到的陪伴。圖／國泰人壽提供

國泰人壽「原來，這就是陪伴」展將於十一月十四日至廿二日十一時至十九時，於華山一九一四文化創意產業園區登場，規畫八大體驗展區及三大舞台主題，從「身心健康、文化生命、日常情感」帶觀展民眾感受不同樣貌的陪伴。展期邀請哈哈台、香蕉哥哥、巧虎等來賓分享，並有台灣狗醫生每日排班駐點，讓觀眾在童年回憶、生活分享與療癒互動中，發現陪伴一直都在。

國泰人壽連續第三年以策展方式詮釋「陪伴」，將進一步從日常生活出發，發掘那些未必被察覺的關心與支持，讓習以為常的片刻，成為可觀看、可感受的展品，展覽不為陪伴設定標準答案，而是邀請觀眾從自身經驗中找到共鳴。

舞台活動從身心照護延伸至文化與情感交流。從國泰健檢中心營養師李宜芳，及物理治療師YouTuber三個字SunGuts的分享，了解照顧自己與家人的方法 ; 國家兩廳院、逆風劇團、中華鯨豚協會與請問芳名阿卡貝拉人聲樂團，將從藝術、世代交流與生命守護呈現陪伴 ; HahaTai 哈哈台兩位街訪主持人傑尼與蓋瑞，分享如何透過街頭訪問陪伴與聆聽路人故事、香蕉哥哥帶動跳、以及與巧虎的好朋友大挑戰等一起喚起童年的回憶，台灣狗醫生帶來人與狗狗互動的溫暖。

國泰人壽期盼觀眾看完展覽後發現，「原來，我的生活裡一直都有陪伴」。這份對關係的理解，也呼應國泰人壽承接集團「BETTER TOGETHER 共創更好」的理念，也讓每個人在感受到陪伴的同時，也成為支持他人走向未來的力量。

國泰 陪伴 醫生

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