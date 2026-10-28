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聯合報系3作品 入圍消費者權益報導獎

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

一一五年消費者權益報導獎入圍名單昨天公布，聯合報系共入圍三件作品，包括聯合報「揭開叫車平台安全漏洞」入圍平面及網路（文字）類即時報導獎；經濟日報則以「ＡＩ代理風險多」、「醫療險賠不賠」入圍平面及網路（文字）類即時報導獎。

今年初，政大雙學士替代役溫男，透過Bolt平台叫車回家，途中遭司機「丟包」台六四線快速道路，不幸被四輛汽車輾過身亡。此外，另有女子在一七三平台叫車，被司機載到河堤性侵得逞，該平台司機最近又傳出騷擾女主播。叫車平台改變了民眾出行方式，但付費叫來的車，卻出現安全與求償保障的重大漏洞。

因叫車平台改變了民眾出行方式，民眾支付費用、接受平台派單，在事故、犯罪發生後，卻可能留下消費者權益保障的制度空缺。本報報導從乘客遭「丟包」輾斃，追查當平台掌握司機招募、派單、收費等關鍵營運環節，一旦發生事故或犯罪，乘客的安全保障、申訴與求償卻是三不管。

聯合報採訪專家深入拆解現行法規漏洞，揭露平台實際控制力與法律責任未能相互匹配的問題，並追問交通主管機關監管是否跟得上平台經濟，發現現行計程車管理法規與平台營運模式存在巨大落差，平台、車隊、司機的責任界線模糊。報導從個案追問制度，要求主管機關重新檢視平台責任，政府終於願意全面納管，消費者叫車出行才真獲保障。

今年消費者權益報導獎由財團法人台灣媒體觀察教育基金會擔任主辦單位，預計十一月十六日頒獎。

政大 消費者 報導

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