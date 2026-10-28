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道安死亡 高齡者年增23人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
國道事故死亡人數較去年同期增加九人，交通部提醒駕駛，發生一般車禍時，秉持「先保命再處理」原則。圖為新聞示意圖。聯合報系資料照
國道事故死亡人數較去年同期增加九人，交通部提醒駕駛，發生一般車禍時，秉持「先保命再處理」原則。圖為新聞示意圖。聯合報系資料照

交通部道安會統計，今年一至八月因交通事故死亡一七七七人，較去年同期減少五十二人，但高齡者死亡則有七九○人，比去年多了廿三人，國道整體死亡數也攀升。交通部路政及道安司長吳東凌強調，台灣高齡者人數攀升，呼籲家有高齡者家庭多協助留意長者交通安全。

道安會統計，今年一至八月交通事故死亡數為一七七七人，相較去年同期減少五十二人，降幅百分之二點八，在各項重要指標中，機車、酒駕、行人、兒少等死亡人數均下降。

毒駕部分，七月起以新制計算，七至八月死亡數共十一人，相較七月單月釀七人死亡，八月單月降至四人。

但一至八月高齡者死亡數達七九○人，雖較基準年二○二三年減少十人，但與去年同期相比，增加廿三人，增幅百分之三，其中增加最多前三名縣市分別為桃園市廿三人、台中市廿人、花蓮縣十一人，主要事故原因為騎機車及步行。

國道今年一至八月整體死亡人數增加九人，吳東凌指出，原因在於國道二次追撞事故變多，八月份就發生六件，發生事故後，民眾下車處理，不幸出現二次追撞。

他呼籲駕駛發生一般車禍事故時，不用等員警來再處理，當下拍完照後就趕快離開，之後再報警，秉持「先保命再處理」原則。

若是無人受傷僅車損的Ａ３類車禍，無須等警方到場處理，只需拍完照離開後再報案即可，避免二次追撞事故發生。

道安 高齡者 死亡

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