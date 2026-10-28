民團：照顧空窗 是政府責任

全國超過廿一萬家庭聘用外籍看護，雇主最怕外看休假或懷孕，照顧工作陷入空窗期。民間看護工團體昨至衛福部抗議，政府不應繼續漠視個別家庭獨自承擔聘僱與照顧風險等現況，儘速將外籍看護工納入長照體系，看護工改為由機構集體聘僱、派任。

「請假是移工權利，空窗期是衛福部責任」陳請團體代表指出，舉凡移工生病、懷孕生產、意外工傷、返鄉探親均造成長照家庭及障礙者的困境，在移工因故暫時無法照顧被照顧者的空窗期間，照顧者必須臨時被安置，或是重新聘僱看護移工。

台北市新活力自立生活協會成員、先天性腦性麻痺患者王雅瑩昨天參與抗議活動，雖無法完整地說話，仍透過看護表達意見，她表示，現行長照人力支援服務存有申請程序、服務時數、人力不足及使用彈性等問題，希望政府能真正看見障礙者的需求。

重度肌肉萎縮症者小齊（化名）說，從青少年時期到現在，整整聘僱移工廿五年，協助生活起居，半夜翻身，家人均忙於工作，他只能盡量請託移工不要休假。政府續推長照政策，在移工請假時，可以申請喘息服務，但仍有不足之處。

「移工是人，不是機器，也擁有休假權利」，民團表示，現行一對一服務型式，讓移工形同被迫二十四小時工作；對需要全天候照顧的重度被照顧者來說，分分秒秒均需旁人照顧，導致外籍看護工與被照顧者逐漸站在對立的立場。希望政府將看護工改為由機構集體聘僱、派任，回到過去的看護工外展服務。

衛福部長照司副司長吳希文表示，去年九月長照三點○上路，適度放寬長照政策，鼓勵被照顧者使用一對多的照顧服務，聘雇移工的家庭也可使用社區式照顧服務，鼓勵聘用移工的家庭透過日照中心、家庭托顧服務，來減輕照顧壓力。建議民眾申請聘僱移工時，同步向照管中心申請長照需求評估。