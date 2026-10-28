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失能家庭淪皮球 向勞長下戰帖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣雇主協會等團體昨天前往勞動部抗議，批評衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，並喊話勞動部長洪申翰出來辯論。記者曾原信／攝影
台灣雇主協會等團體昨天前往勞動部抗議，批評衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，並喊話勞動部長洪申翰出來辯論。記者曾原信／攝影

失能家庭要生存」、「合法雇主要保障」，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨赴勞動部高喊口號，批評衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，當移工失聯、懷孕或轉換雇主，失能家庭陷入照顧空窗期、求助無門。代表現場向勞動部長洪申翰下戰帖，要求公開政策辯論。

台灣雇主協會理事長張姮燕表示，政府保障移工權利之際，也應同步保障雇主權益，但失能家庭的生存權、工作權卻從來未被重視。一旁聲援的民眾氣憤難平地喊著「難道家庭雇主就不是人，沒有人權？」

台灣雇主協會理事劉宏彬昨坐著輪椅、帶著呼吸器出席。他說，當外籍看護的人力與照顧品質不穩定，現行的長照的服務時數又有限，叫身心障礙者何去何從？每月均繳交如同「殘障稅」的就業安定費，卻沒有受到政府照顧，這樣合理嗎？盼政府能免徵失能家庭的就安費。

因外籍看護懷孕離開而陷入照護空窗的曾小姐說，家人都要工作，照顧媽媽的重擔落在弟媳身上，但弟媳還必須照料三個孩子，若要聘請新的外籍看護，得再繳一筆近兩萬元仲介費，也擔心下一個看護會不會又做沒多久就出狀況；目前考慮送媽媽去安養機構，但媽媽相當排斥，全家焦頭爛額，找不到解決方法。

張姮燕說，政府不能要求雇主依法給薪、負擔各項成本，卻在契約履行、失聯管理與照護中斷時，讓雇主獨自承擔後果，呼籲當外籍看護失聯、解約、懷孕而無法繼續工作，或約滿轉換雇主時，政府應建立快速釋出遞補名額、提供緊急替代人力的制度。

勞動部回應，將強化與衛福部的跨部會合作，擴大提供家庭雇主公共照顧資源，並讓制度銜接更順暢，降低家庭雇主面對的照顧中斷。同時，編列廿億元預算的喘息及短照服務，合計每年五十二天；另與衛福部研議，提供外籍看護及家庭雇主更多元、專業的照顧技巧培訓，提升照顧品質。

長照 失能 勞動部

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