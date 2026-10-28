排球少年展 耶誕節登台

以人氣漫畫為原作的「排球少年」動畫，描繪高中生們在排球球場上不斷挑戰自我、突破極限的熱血成長故事。二○二四年，為了紀念動畫系列播出十周年，舉辦「排球少年！！動畫十周年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」，巡迴日本、韓國多座城市後，終於宣布將於今年十二月廿五日登陸台北松山文創園區。

展覽預售單人票三九○元、雙人票七四○元，今天中午十二時在udn售票網獨家開賣。本次展覽規畫四大主題展區，其中「全方位影音劇場」呈現展場限定動畫片段，「角色專區」重現角色們的相遇與經典比賽瞬間，「各校專區」集結七所頂尖高中隊服、應援橫幅及精彩回顧影片。

「原創繪圖區」則首度於台灣公開，展出設定稿、令人驚喜的聯名視覺及角色便服造型。展覽周邊商品店更帶來日本進口限定商品，以及台北站獨家全新商品，讓粉絲一次收藏。