健康你我他／問AI憂病情惡化 醫師一句話點醒

多年來，胃食道逆流是我的宿疾，口中常有酸味與苦澀味。詢問AI，得知可能是胃中尚未消化的食物混合胃酸和膽汁逆流至口中所導致。

前陣子照胃鏡後，醫師説需要治療胃幽門桿菌，他開立3種藥，囑咐我每天早晚各服用一次，兩周後安排後續檢測。服用藥物後，口中苦澀味更重了，尤其是早晨睡醒之時，即使刷牙，依然無法消除難嚥的味道。

我再度詢問AI，它歸納可能原因：口腔與牙科疾病、胃部功能失調、膽囊與肝臟功能異常、上呼吸道慢性感染、懷孕與更年期所導致荷爾蒙劇烈波動、長期生活壓力與睡眠障礙、藥物副作用與微量元素缺乏。同時也整理出各種原因所伴隨的症狀、懷疑病因，與建議就醫的科別。根據AI分析，我排除口腔、上呼吸道、荷爾蒙失調等問題。懷疑癥結可能是消化道疾病。

回診時，我向醫師陳述這一陣子口中苦澀帶給我的困擾，擔心是不是胃食道逆流更嚴重或是肝膽功能異常。醫師微笑著説：「上次我不是告訴你吃完藥口中會有苦味嗎？你忘了？」

當天我必然把重心放在該如何吃藥，忽略醫師所提藥物副作用。此次經驗心得：AI能幫忙整理資訊與釐清疑義，但每個人的情況不同，診斷與治療仍須依賴醫師親力親為；同時，過猶不及，被誤導方向讓我焦慮。