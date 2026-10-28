聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／問AI憂病情惡化 醫師一句話點醒

聯合報／ 文／小沂（北市文山）
服用治胃幽門桿菌藥物口中常有苦味，詢問AI恐被誤解引發焦慮。圖／小沂提供
服用治胃幽門桿菌藥物口中常有苦味，詢問AI恐被誤解引發焦慮。圖／小沂提供

多年來，胃食道逆流是我的宿疾，口中常有酸味與苦澀味。詢問AI，得知可能是胃中尚未消化的食物混合胃酸和膽汁逆流至口中所導致。

前陣子照胃鏡後，醫師説需要治療胃幽門桿菌，他開立3種藥，囑咐我每天早晚各服用一次，兩周後安排後續檢測。服用藥物後，口中苦澀味更重了，尤其是早晨睡醒之時，即使刷牙，依然無法消除難嚥的味道。

我再度詢問AI，它歸納可能原因：口腔與牙科疾病、胃部功能失調、膽囊與肝臟功能異常、上呼吸道慢性感染、懷孕與更年期所導致荷爾蒙劇烈波動、長期生活壓力與睡眠障礙、藥物副作用與微量元素缺乏。同時也整理出各種原因所伴隨的症狀、懷疑病因，與建議就醫的科別。根據AI分析，我排除口腔、上呼吸道、荷爾蒙失調等問題。懷疑癥結可能是消化道疾病。

回診時，我向醫師陳述這一陣子口中苦澀帶給我的困擾，擔心是不是胃食道逆流更嚴重或是肝膽功能異常。醫師微笑著説：「上次我不是告訴你吃完藥口中會有苦味嗎？你忘了？」

當天我必然把重心放在該如何吃藥，忽略醫師所提藥物副作用。此次經驗心得：AI能幫忙整理資訊與釐清疑義，但每個人的情況不同，診斷與治療仍須依賴醫師親力親為；同時，過猶不及，被誤導方向讓我焦慮。

醫師 胃食道逆流 膽汁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康你我他／拿捏與AI距離 練習獨立思考

78歲翁肺炎反覆住院 醫揭推動「打抗生素免住院」最大阻力：保險理賠

用AI看病？江蘇醫生開藥竟問AI家屬超驚慌 陸網友：大驚小怪

身心科醫師有三高卻狂嗑鹹酥雞 失眠女被餵食「回家奇蹟入睡」

相關新聞

失能家庭淪皮球 向勞長下戰帖

「失能家庭要生存」、「合法雇主要保障」，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨赴勞動部高喊口號，批評衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，當移工失聯、懷孕或轉換雇主，失能家庭陷入照顧空窗期、求助無門。代表現場向勞動部長洪申翰下戰帖，要求公開政策辯論。

道安死亡 高齡者年增23人

交通部道安會統計，今年一至八月因交通事故死亡一七七七人，較去年同期減少五十二人，但高齡者死亡則有七九○人，比去年多了廿三人，國道整體死亡數也攀升。交通部路政及道安司長吳東凌強調，台灣高齡者人數攀升，呼籲家有高齡者家庭多協助留意長者交通安全。

狗醫生駐點 國泰陪伴展喚回憶

國泰人壽「原來，這就是陪伴」展將於十一月十四日至廿二日十一時至十九時，於華山一九一四文化創意產業園區登場，規畫八大體驗展區及三大舞台主題，從「身心健康、文化生命、日常情感」帶觀展民眾感受不同樣貌的陪伴。展期邀請哈哈台、香蕉哥哥、巧虎等來賓分享，並有台灣狗醫生每日排班駐點，讓觀眾在童年回憶、生活分享與療癒互動中，發現陪伴一直都在。

聯合報系3作品 入圍消費者權益報導獎

一一五年消費者權益報導獎入圍名單昨天公布，聯合報系共入圍三件作品，包括聯合報「揭開叫車平台安全漏洞」入圍平面及網路（文字）類即時報導獎；經濟日報則以「ＡＩ代理風險多」、「醫療險賠不賠」入圍平面及網路（文字）類即時報導獎。

民團：照顧空窗 是政府責任

全國超過廿一萬家庭聘用外籍看護，雇主最怕外看休假或懷孕，照顧工作陷入空窗期。民間看護工團體昨至衛福部抗議，政府不應繼續漠視個別家庭獨自承擔聘僱與照顧風險等現況，儘速將外籍看護工納入長照體系，看護工改為由機構集體聘僱、派任。

一日3顆心臟送到 振興40醫護接力3人成功換心

今年8月12日，振興醫院接獲3顆心臟捐贈通知，心臟團隊全員總動員，24小時不中斷， 在8月13日凌晨順利完成3例心臟移植手術。振興醫院院長魏崢表示，這次手術難度相當高，3位患者換心前，體內已植入左心室輔助器（LVAD）數周至將近兩年，換心前需再次開胸，伴隨極大出血風險，手術時間多出一般換心一倍以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。