腦中風每分鐘都在傷腦 雙和AI加速判讀

急性缺血性腦中風每延誤1分鐘，都可能造成不可逆的腦細胞損傷。雙和醫院影像醫學部主任吳志宏說，時間就是大腦，當患者抵達急診、接受影像檢查，到跨科會診及決定治療方式，只要任何環節有延誤，都可能錯失搶救時機。如今透過人工智慧（AI）輔助影像判讀，結合數位醫療平台，能讓醫療團隊更快掌握病況，加快治療決策。

吳志宏指出，雙和醫院導入Rapid AI系統，整合影像分析、醫療影像儲存傳輸系統（PACS）及行動平台，讓急診、神經內外科、影像醫學科等團隊同步取得檢查結果。透過AI標註血管病灶，醫師可在線上共同討論，相關醫護人員也能提前準備，縮短患者等待治療的時間。

AI不僅提升效率，也讓腦中風治療更加精準。吳志宏表示，透過電腦斷層灌流影像（CTP）分析，可量化已壞死及仍有機會挽救的腦組織。尤其部分患者睡夢中發生中風，醒來才發現肢體癱瘓，難以確認發病時間，過去只能依最後正常時間推估，如今能透過影像評估腦部受損程度，協助醫師判斷是否仍有治療機會。

吳志宏說，有部分患者原本因大血管阻塞而無法說話，經血管內取栓、恢復血流後，竟能重新開口向醫療團隊說「謝謝」，讓他體會到及時治療的重要。他期待透過雲端影像共享及遠距會診，協助醫療資源不足的院所及早辨識重症、安排轉診，建立區域智慧醫療聯防網。