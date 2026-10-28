避免三高 多活3.82歲

腦中風每延誤一分鐘，都可能造成不可逆的腦損傷。圖／123RF

60歲會計事務所主管「阿禕」，在一個平凡的午後，坐在辦公桌前核對帳冊，伸手要拿保溫杯時，右手突然劇烈發抖、「匡啷」一聲水灑了一地，想說話嘴裡卻只吐出碎字，同事警覺不對勁，趕緊撥打119送醫。

檢查發現，阿禕竟是罹患腦中風，所幸在急救團隊與AI影像平台協助下，幸運地在黃金期內被救回。

腦中風學會理事長陳龍指出，阿禕實屬幸運，中風時正巧同事熟知中風症狀，要求他「笑一個、雙手平舉、說你好」，發現阿禕嘴角單側下垂、右手癱軟，及時送醫急救。衛福部統計，腦血管疾病長年高居國人死因第4位，不僅每年奪走1.2萬條性命，更出現1.7萬名「長期重度失能患者」。

中風最怕不是死 台灣每年1.7萬人失能

「中風最殘酷的不是死亡，是活著卻癱瘓、失能。」陳龍說，若每年新增1.7萬名失能者，推估在2024至2030年間，全國中風累積新增失能人口將逼近12萬人，「一人倒下，不僅摧毀家庭經濟，更讓全家陷入每年至少花費50萬到上百萬元的長照噩夢。」

面對每年1.7萬名失能者帶來的衝擊，腦中風學會提出「國家照顧三個層級」倡議。第一層是提供中風病人基礎急救醫療，保全生命跡象；第二層是讓病人掌握發病的黃金期，透過極速流程打通血管、搶救腦神經，維持生活品質；第三層則是讓病人不增加家庭與社會負擔地活著，必須透過急性期完整處置與出院後積極復能銜接，協助患者重返職場。

衛福部長石崇良說，去年國人一般平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤因素可增加3.7歲，而避免三高可以增加3.82歲。因此，預防中風非常關鍵，必須將中風病人在黃金治療期送到醫院施打血栓溶解劑，以降低死亡及失能率。

防中風三大解方：

解方1：一級預防快一步

對接國健署三高防治888計畫，針對中風風險高出一般人近3倍的高血壓、高血糖、高血脂患者，透過成人健檢與心房顫動（AF）風險篩檢精準找出高危險群，積極介入生活型態，動態監測三高控制率，期盼從源頭降低三分之一死亡率。

解方2：急救綠色通道省一步

以科技驅動建構無縫救治鏈，全面導入「雙AI影像輔助決策平台」，3分鐘內自動判讀大血管阻塞（LVO）。應優化醫療法快速授權與免責制度，讓偏鄉基層醫院能直連醫學中心神經科遠距背書，落實進門至轉院（DIDO）小於60分鐘，實現「救護車即治療起點」。

解方3：全人復健跨一步

落實「中風888行動方案」，銜接健保急性後期照護計畫（PAC）與長照3.0，建構國家級腦血管防線，應掌握3支箭。

第一支箭：識能到位提升80%，破除民眾將中風初期症狀誤認為「疲勞或自律神經失調」，加強科學園區與高壓青壯年重點衛教。政府應推動全國性「中風識能普查」，以真實數據作為未來政策規劃基礎。

第二支箭：行動到位提升80%，全面提升中風危險因子控制率，落實慢性三高族群達標管理、戒菸減重與規律心律監測，降低源頭復發與發病率。

第三支箭：治療到位提升80%，提升綠色通道使用比率，目標讓出現徵兆119送醫率突破8成，並透過雙AI自動排程，全力追趕國際急救標竿。