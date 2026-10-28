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一日3顆心臟送到 振興40醫護接力3人成功換心

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
三位換心人陳先生、顏先生、黃女士（左三起）與院長魏崢（右二）及心臟團隊合影。圖／振興醫院提供
三位換心人陳先生、顏先生、黃女士（左三起）與院長魏崢（右二）及心臟團隊合影。圖／振興醫院提供

今年8月12日，振興醫院接獲3顆心臟捐贈通知，心臟團隊全員總動員，24小時不中斷， 在8月13日凌晨順利完成3例心臟移植手術。振興醫院院長魏崢表示，這次手術難度相當高，3位患者換心前，體內已植入左心室輔助器（LVAD）數周至將近兩年，換心前需再次開胸，伴隨極大出血風險，手術時間多出一般換心一倍以上。

這3顆珍貴的心臟，挽救三個瀕臨破碎的家庭與心衰竭末期病患，分別是62歲陳先生，使用LVAD15天，移植時間約17小時；54歲顏先生使用LVAD約23個月、707天，手術約16小時；65歲黃女士使用LVAD約22個月、680天，手術約9小時。

3台高難度換心手術交互進行，13日凌晨甚至3台手術同時運轉，除了移植前須先將人工心臟輔助器剝離並完整移除，伴隨大出血風險，同時還需克服肺部組織損傷、進行心包切除、三尖瓣修補及升主動脈重建等多重複雜術式。手術動員40多位醫療人員，團隊以純熟的技術、重症加護照顧能力及充沛體力，完成三台極高難度手術。

振興醫院自1988年施行首例心臟移植，至今累計完成逾600例心臟移植，年齡從2.3歲到75歲，至今已經有13位換心人存活超過30年，是亞洲之冠，長期存活率超越歐美平均水準。振興醫院過去也曾創下一天內連續成功完成3例心臟移植的紀錄，這次手術困難度更高。

受贈者與家屬日前在出院感恩會上熱淚盈眶。黃女士分享，在等待移植的近2年裡，全靠先生將沉重的輔助器電池背在身上、一路扶持相伴，才得以支撐到換心這一刻。

振興醫院同日獲得3顆心臟捐贈，相當罕見。器捐及病主中心前董事長、雙和醫院一般外科主治醫師李明哲表示，器官分配依照登錄與分配原則，主要是振興心臟等候人數多，且團隊有能力同時執行手術。雙和器官勸募移植中心主任宋睿祥形容，這就像「一次連中三張百萬元發票」，捐贈者與受贈者血型、體型及病況須匹配，醫院還必須有足夠手術能量與照護人力，才能把握機會。

心臟 醫護 心衰竭

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